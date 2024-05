‘Meerdere Europese grootmachten volgen situatie Manchester United-captain Bruno Fernandes nauwlettend’

vertrekt mogelijk na dit seizoen bij Manchester United, schrijft Manchester Evening News. De aanvoerder van de ploeg van Erik ten Hag staat in de belangstelling van meerdere Europese grootmachten.

Volgens het medium twijfelen meerdere spelers van Manchester United eraan of Fernandes volgend seizoen nog wel op Old Trafford speelt. De Portugees kwam vierenhalf jaar geleden over van Sporting Portugal en zou het liefst volgend seizoen ook Europees actief zijn, iets waar de ploeg van Ten Hag zich niet voor lijkt te gaan kwalificeren.

De situatie rondom Fernandes wordt door verschillende Europese topploegen in de gaten gehouden. Bayern München en Internazionale zouden de aanvoerder van Man United graag willen inlijven. The Red Devils zelf zijn niet zo happig op een vertrek van de sterspeler, die nog een contract tot medio 2026 met een optie voor nog een jaar heeft.

Volgens Ten Hag gaat Fernandes deze zomer nergens naartoe. “Het is dezelfde vraag als vorige week en ik geef weer hetzelfde antwoord”, laat de Nederlander zich optekenen nadat hij eerder aangaf dat de Portugees zijn contract gaat uitzitten. “In alle jaren die hij hier heeft gespeeld, was hij een enorm belangrijke speler voor Man United en heeft hij de meeste kansen gecreëerd van alle spelers in de Premier League. Zo veel assists, zo veel goals. Het is duidelijk dat hij een heel belangrijke speler voor ons is.

