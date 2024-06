Poolse media schrikken van het Nederlands elftal: 'Tegenstander tot fijnstof verpletterd'

Poolse media zijn lyrisch over het optreden van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Canada. Door doelpunten van Memphis Depay, Jeremie Frimpong, Wout Weghorst en Virgil van Dijk won Oranje met 4-0 van de Canadezen. De Poolse sportbladen keken mee naar de wedstrijd omdat Nederland natuurlijk in dezelfde poule zit. De Poolse pers is het er in ieder geval over eens dat dit niet de beste opstelling was van Oranje. Op 16 juni om 15.00 uur speelt Nederland tegen Polen de eerste wedstrijd van de groep.

Onet Sportowy is erg onder de indruk van de prestaties van het Nederlands elftal. “Oranje had lang nodig om op gang te komen, maar toen het eenmaal in het ritme zat, verpletterden ze hun tegenstander tot fijn stof. Tien dagen voor hun wedstrijd tegen Polen toonde Oranje zijn kracht en zegevierden ze met 4-0 tegen Canada in Rotterdam. En Ronald Koeman stuurde niet al zijn kanonnen de strijd in. De roodwitten (de Polen, red.) moeten op hun hoede zijn”, zo schrijft het medium na de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

SportoweFakty denkt niet dat het Nederlands elftal op 16 juni gaat starten met dezelfde elf namen als in de wedstrijd tegen Canada. “Uiteindelijk scoorde Oranje vier keer en had het zeker meer kunnen scoren. Maar kunnen er verregaande conclusies worden getrokken met het oog op de steeds dichterbij komende wedstrijd van Polen tegen Nederland op Euro 2024? Niet per se. Selecteur Ronald Koeman stelde niet zijn sterkste opstelling op voor de ontmoeting van donderdag. Het is moeilijk voor te stellen dat Nederland met zo'n opstelling speelt op 16 juni in het Volksparkstadion in Hamburg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Een speler van Oranje heeft van Ronald Koeman gehoord dat hij op de bank gaat zitten tijdens het EK.