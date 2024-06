Drama voor België: 65-voudig international lijkt EK te gaan missen

België dreigt het op het Europees Kampioenschap in Duitsland te moeten stellen zonder verdediger . De ervaren back, die al 65 interlands voor De Rode Duivels achter zijn naam heeft, viel zaterdagavond geblesseerd uit in het oefenduel met Luxemburg, dat eindigde in een 3-0 overwinning. Bondcoach Domenico Tedesco ziet het somber in voor de speler van Trabzonspor.

Al na een kwartier spelen ging Meunier zitten op het veld van het Koning Boudwijnstadion in Brussel. De verdediger, die Borussia Dortmund afgelopen winter verruilde voor het Turkse Trabzonspor, voelde aan zijn hamstring en moest zich uiteindelijk laten vervangen door Maxim De Cuyper. Zonder Meunier liep België door twee goals van all time topscorer Romelu Lukaku en eentje van Arsenal-aanvaller Leandro Trossard uit naar een 3-0 overwinning.

Tedesco kwam na de wedstrijd met sombere berichten over Meunier. "Morgenvroeg gaan we een MRI maken, maar het ziet er niet goed uit", wordt de keuzeheer geciteerd door Sporza. "Ik ben ontgoocheld. We weten wat de situatie rond onze fullbacks is. Dit doet pijn. Oók op persoonlijk vlak - je voelde in de kleedkamer dat Thomas een positieve gast en superprof is." De bondscoach krijgt eventueel de gelegenheid een vervanger voor Meunier op te roepen, mocht het EK inderdaad 'einde verhaal' voor hem zijn, maar betwijfelt of hij dat zou doen: "Normaal zijn we met genoeg." Overigens bleef ook een andere routinier, Axel Witsel, in de rust achter in de kleedkamer met een spierkwetsuur, maar over hem maakt Tedesco zich minder zorgen: "Dat was eerder uit voorzorg. Hij zei dat het beter was om geen risico's te nemen. Vandaar de wissel."

De Belgen rekenden woensdag in een oefenduel al af met Montenegro (2-0), na de tweestrijd met buurland Luxemburg zit de EK-voorbereiding er qua oefenwedstrijden op. Het toernooi begint voor onze zuiderburen op maandag 17 juni, als Slowakije de tegenstander is in het eerste pouleduel. Daarna neemt de ploeg van Tedesco het op tegen achtereenvolgens Roemenië (22 juni) en Oekraïne (26 juni).

