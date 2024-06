Dit wordt de topscorer van het EK 2024 volgens Kees Kwakman

ESPN-analist Kees Kwakman denkt dat de topscorer gaat worden van het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland deze zomer. Engeland is sowieso al één van de topfavorieten van het toernooi in Duitsland. Met onder andere Jude Bellingham, Phil Foden en dus Kane staat er een meer dan solide elftal. Engeland zit in de groep met Slovenië, Denemarken en Servië

“Ik heb hem al genoemd: Harry Kane. Engeland als winnaar van het hele toernooi, dan moet daar ook de topscorer bijzitten. Paar penalty’s, paar vrije trappen. En dan wordt Harry Kane in Duitsland Europees kampioen. Dat gun ik hem ook eigenlijk wel, want ik vind het een sympathieke speler, scoort veel en er wordt wel eens lacherig over hem gedaan (omdat hij nooit prijzen pakt, red.).”

In Europa en in de Bundesliga kon zijn ploeg, Bayern München nog niet echt imponeren. Maar bij Engeland krijgt Kane meer hulp van de buitenspelers, zo denkt Kwakman. “Ik denk niet dat het aan hem heeft gelegen (dat Bayern zo matig was dit seizoen, red.). Hij heeft gewoon een heel goed seizoen gehad. Bij Engeland levert hij ook altijd. Ik denk dat hij genoeg mensen heeft die hem kunnen bedienen.”

