‘Drie topclubs tonen concrete interesse voor Feyenoord-doelman Wellenreuther’

Feyenoord moet serieus rekening houden met het vertrek van . De sluitpost staat volgens Marlon Irlbacher van het Duitse Sky in de concrete belangstelling van PSV, AS Roma en Internazionale. De journalist weet dat hij voor een bedrag van twee miljoen euro is op te pikken in Rotterdam.

Wellenreuther was de afgelopen twee jaar onder Arne Slot tweede keuze bij Feyenoord achter Justin Bijlow. Dankzij de blessuregevoeligheid van laatstgenoemde kwam hij toch tot veertig duels voor de Rotterdammers, waarin hij zestien keer zijn doel schoonhield en 37 keer moest incasseren. Inmiddels wil de Duitser graag ergens eerste doelman zijn, zo liet hij halverwege april weten na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Verschillende ploegen kregen lucht van deze uitspraken, waarna inmiddels PSV, Internazionale en AS Roma concrete interesse hebben in de diensten van de sluitpost. Volgens Irlbacher verlangt Feyenoord een bedrag van zo’n twee miljoen euro voor de Duitser.

Wellenreuther staat zelf wel open voor een langer verblijf in Rotterdam. Voorwaarde daarvoor is wel dat zijn concurrent Bijlow dan verkocht moet worden en hij zelf duidelijk de eerste keuze onder de lat is. De Oranje-international wordt momenteel gelinkt aan een overstap naar Arsenal en Liverpool, dus zijn vertrek uit De Kuip is niet ondenkbaar.

Torhüter Timon #Wellenreuther kann #Feyenoord im Sommer für eine AK von knapp unter 2 Mio verlassen. Inter, AS Rom und Eindhoven konkret interessiert. Verbleib in Rotterdam aber nicht augeschlossen, wenn Konkurrent Bijlow verkauft wird und Wellenreuther klare 1 ist. @SkySportDE pic.twitter.com/Ov7m3Fmb54 — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) June 7, 2024

