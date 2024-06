Franse media zijn onder de indruk van één Oranje-speler: 'Hij was écht indrukwekkend'

Het Nederlands elftal heeft indruk gemaakt op de Franse pers. Niet alleen het hele elftal, maar vooral ook één speler specifiek. was tijdens de oefenpartij tegen Canada op de donderdagavond misschien wel de beste speler van het veld. Op 21 juni speelt Oranje om 21.00 uur tegen Frankrijk in Leipzig, dus de Fransen hebben met veel interesse naar de oefeninterland van Oranje zitten kijken. Eerder waren de Poolse media ook al lyrisch over het spel van de spelers van bondscoach Ronald Koeman.

L’Équipe hecht nog niet enorm veel waarde aan de uitslag van de vriendschappelijke wedstrijd, zeker niet omdat er een aantal sterkhouders niet in de basis begonnen. “Zonder veel van hun belangrijkste spelers aan de aftrap - waaronder hun drie belangrijkste spelers (in volgorde: Virgil van Dijk, Nathan Aké en Frenkie de Jong) - versloeg Nederland donderdagavond Canada met gemak (4-0) in De Kuip in Rotterdam. Deze overtuigende overwinning zal Oranje geruststellen. Tot slot moet worden opgemerkt dat Nederland, de tweede tegenstander van Les Bleus op het EK (Leipzig, 21 juni), aanstaande maandag een tweede oefenwedstrijd speelt tegen IJsland, opnieuw in Rotterdam”, schreef de Franse krant na afloop van de wedstrijd.

Het Franse medium RMC Sport is ook enthousiast over het Nederlands elftal. “Een indrukwekkende vertoning”, zo tekende het Franse medium op. “Toekomstige tegenstander van Les Bleus op het EK 2024, Nederland, maakte donderdag korte metten met Canada (4-0) in hun opwarmwedstrijd in Rotterdam. Jeremie Frimpong, die de beslissende assist gaf en een doelpunt maakte, was vooral indrukwekkend op de rechterflank in een herschikte opstelling.” Even later is er een tussenkop te lezen met: ‘Het Frimpong-festival’. Dat de Fransen onder de indruk zijn van zijn voetbalkunsten lijkt geen geheim meer te zijn.

