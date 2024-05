Zo reageert Farioli tijdens Nice-persconferentie op vragen over Ajax

Francesco Farioli wil niks kwijt over de geruchten rondom een potentiële overgang naar Ajax. De Italiaanse trainer van OGC Nice lijkt naar Amsterdam te vertrekken, maar laat hier nog niks over uit.

Nice moet dit seizoen nog twee wedstrijden spelen, waaronder het thuisduel tegen PSG van woensdagavond. Tijdens de persconferentie in aanloop naar dat duel kreeg Farioli vragen over Ajax. “Is het moeilijk me te focussen op deze wedstrijd vanwege de geruchten over Ajax? Nee. Ik heb het al vaker gezegd, we moeten niet over mij of individuele spelers hebben. We moeten het juist hebben over ons elftal en wat we samen bereikt hebben.”

“Onze doelstellingen hebben we bereikt, of in ieder geval een groot deel. Nu moeten we winnen van PSG.” De coach van Nice wordt vooral geloofd vanwege de defensieve zekerheid van dat elftal. “We hebben een van de beste verdedigingen van Europa.” Toch won geen van de spelers van Farioli een individuele prijs naar aanleiding van dit seizoen. “We hadden op zijn minst een vermelding verdiend”, stelt de oefenmeester dan ook.

Volgens Mike Verweij heeft Ajax ondertussen in hoofdlijnen een overeenkomst geformuleerd waar Farioli mee akkoord gaat. Het lijkt erop dat de Italiaanse trainer volgend seizoen in Amsterdam voor de groep staat. Op Instagram heeft Farioli al de eerste stap gezet: de trainer volgt op dat platform sinds kort ook Ajax.

