Marciano Vink laat Feyenoord-fans vrezen: 'Arne Slot kan tweetal meenemen naar Liverpool'

Marciano Vink ziet bij Feyenoord twee verdedigers die geschikt kunnen zijn voor Liverpool. Nu trainer Arne Slot op weg is naar the Reds, is het de vraag of hij gaat proberen sterspelers mee te nemen.

“Ik denk dat Liverpool wel een goede verdediger erbij kan gebruiken. Dan denk ik toch aan Geertruida en Hancko”, zegt Vink zondagavond bij Dit was het Weekend. Tafelgenoot Kenneth Perez vraagt zich af of die twee spelers beter zijn dan het materiaal dat Liverpool momenteel heeft. “Dat weet ik niet”, antwoordt Vink. “Maar Matip is geblesseerd en spelers als Joe Gomez en Ibrahim Konaté zitten op de bank. Ze spelen nu met een veredelde jeugdspeler (Jarell Quansah, red.) naast Van Dijk.”

Volgens Kenneth Perez moet Slot zich niet beperken tot de Nederlandse transfermarkt en de spelers die hij goed kent. “Je hebt geld genoeg. Er zijn in de wereld echt betere spelers te halen.” In de uitzending wordt de vergelijking gemaakt met Erik ten Hag, die de nodige bekenden meenam naar Manchester United, veelal zonder succes.

Toch denkt Vink dat Slot zich daar niet door moet laten afschrikken. “Als een speler uit Nederland goed genoeg is, en jij kent hem goed, dan moet je je niet beperken omdat je liever geen spelers uit Nederland haalt. Als hij Geertruida of Hancko echt goed genoeg vindt, moet hij dat gewoon doen.”

