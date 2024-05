Van Wonderen zeer open over trainer zijn bij Feyenoord: 'Nu de ambitie niet, ook nooit gehad'

Kees van Wonderen zou op dit moment een ‘nee’ verkopen aan Feyenoord, als zij hem voor het hoofdtrainersschap zouden vragen. De coach, die na dit seizoen bij sc Heerenveen vertrekt, geeft de voorkeur aan andere clubs.

Van Wonderen was twee seizoenen werkzaam bij Go Ahead Eagles, vervolgens vertrok hij naar sc Heerenveen. Tijdens Rondo wordt opgegooid of Feyenoord niet een mooie volgende stap voor hem zou zijn, ook aangezien Arne Slot daar lijkt te vertrekken en de oud-verdediger zelf acht jaar in Rotterdam voetbalde. “Dat gevoel heb ik zelf niet. Ik vind het leuk om bij FC Twente te werken, of bij Go Ahead of Heerenveen, daar heb ik helemaal geen verleden als speler. Het hoeft voor mij niet daar wat ik al geweest ben.”

Op de vraag of hij in algemeen in de top zou willen werken, reageert Van Wonderen ook stellig. “Nee, ook niet. Ik wil ergens heen waar een uitdaging ligt en waar je aan iets kan bouwen. Je gaat een avontuur aan en je doet er alles aan om dat te laten slagen.”

Als het iets specifieker over Feyenoord gaat, lijkt Van Wonderen toch wat te twijfelen. “Ik weet niet of ik dat moet doen. Ik neig eerder naar niet. Dat heb ik altijd gezegd en dat is mijn gevoel. In alles moet je daar klaar voor zijn. Dat is het hoogste podium van Nederland, de belangstelling is daar helemaal op gericht. Mijn ambitie ligt daar niet, ook nooit geweest. Ik denk niet dat ik heb aangetoond dat ik alle aspecten van het leiden van een topclub beheers en wil.”

Van Wonderen denkt ook in de toekomst niet de ambitie te krijgen om hoofdtrainer te worden bij de grootste club van Rotterdam. “Zoals ik er nu naar kijk, niet. Dat zal moeten blijken, misschien gaat het in de toekomst die kant op. Maar nu heb ik die ambitie niet. Je moet dichtbij jezelf blijven en hetgeen volgen waar je je happy bij voelt. Niet alles uit de weg gaan, ook ergens induiken en dan krijg je een ram. Maar daar leer je weer van en dan ga je weer verder.”

