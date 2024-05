Complete verbijstering na roep om Ajacied in Oranje: 'Jezus, die is nu niet goed genoeg!'

Youri Mulder zou het belachelijk vinden als door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal, zo geeft de analist van Ziggo aan in het voetbalpraatprogramma Rondo. Mulder vindt dat Bergwijn dit seizoen te weinig heeft laten zien.

Onder meer Karim El Ahmadi en Henk Spaan zijn van mening dat Bergwijn geselecteerd moet worden voor de EK-selectie van het Nederlands elftal, mits de aanvaller van Ajax fit is. Bergwijn gaf zondagmiddag zijn visitekaartje af in de wedstrijd tegen Almere City, waarin hij maar liefst drie doelpunten maakte. Mulder vindt dat men niet te vroeg enthousiast moet raken over Bergwijn, die in zijn ogen ook vaak genoeg niet heeft geleverd in dit Ajax-seizoen.

"Hij (Bergwijn, red.) heeft toch veel te weinig laten zien dit jaar om überhaupt in aanmerking te komen voor het Nederlands elftal", begint Mulder in het programma Rondo. "Die gaan we nu toch niet in het Nederlands elftal zetten, omdat hij drie goals tegen Almere maakt, hoop ik, jezus. We zijn er het toch over eens: niet goed genoeg voor het Nederlands elftal op dit moment."

Kees van Wonderen, ook te gast in het programma, vindt dat Bergwijn wel over de juiste kwaliteiten beschikt: "Met zijn kwaliteiten maakt hij in te weinig echt het verschil. Dat is zonde, want die kwaliteiten heeft hij wel", geeft Van Wonderen aan na het betoog van Mulder.