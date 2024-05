Roda JC incasseert daags na het mislopen van directe promotie volgende zware dreun

NAC Breda heeft maandagavond een overtuigende overwinning geboekt op Roda JC in het eigen Rat Verlegh Stadion. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel, die door de zwakke prestaties van de Brabantse club slecht ligt bij de achterban, versloeg de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie met 3-1. Roda JC incasseert een volgende dreun in de strijd om promotie.

Met een vervelend gevoel reisde de ploeg van Bas Sibum maandag af naar Breda voor de ontmoeting met NAC, de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC liep vrijdagavond directe promotie mis, nadat de Limburgse club het hele seizoen op koers lag om rechtstreeks te promoveren naar de Eredivisie. Die teleurstelling is hard binnengekomen, zo bleek maandagavond wel in het Rat Verlegh Stadion. Roda JC was geen schim meer van de ploeg die het tot twee weken geleden was.

NAC Breda kwam al vroegtijdig in de eerste helft verdiend op voorsprong via spits Sigurd Haugen, waarna de voorsprong in de tweede helft werd uitgebreid. Een te korte terugspeelbal van Roda JC-speler Orhan Dzepar op doelman Calvin Raatsie leidde een strafschop in, die door Dominik Janosek koelbloedig werd benut. De Tsjech schoot twee minuten later, op hele fraaie wijze, opnieuw raak: 3-0.

De thuisploeg kreeg in de laatste fase nog mogelijkheden om de uitslag nog pijnlijker te maken voor Roda JC, maar dat zat er niet in. Het leek bij 3-0 in Breda tijdens een ouderwets, succesvol, Avondje NAC, waar de supporters van de club uit Breda er dit seizoen niet veel van hebben gehad, maar op het laatste moment kwam Roda JC toch nog terug: Brian Koglin maakte er in de slotfase 3-1 van.