Onrust op NEC-tribunes na nederlaag in play-offs: ‘Treurige taferelen’

Het was na afloop van het play-offduel tussen NEC en Go Ahead Eagles even onrustig in het Goffertstadion. Supporters van de thuisploeg probeerden de ingang van de catacomben te bestormen om daar de confrontatie te zoeken met spelers van Go Ahead Eagles.

Even daarvoor waren bekenden van de bezoekers, die op de hoofdtribune zaten, al weggejaagd door de groep NEC-supporters. Sander Janssen, NEC-watcher van Voetbal International spreekt op X van ‘treurige taferelen’. De onrust verplaatste zich vervolgens richting de spelerstunnel, waar de ‘woedende NEC-fans' de confrontatie probeerde te zoeken met de spelers van de bezoekers.

Gelukkig voor iedereen was de onrust van korte duur. De spelers van Go Ahead Eagles vertrokken naar binnen, waarna de situatie ‘weer even rustig’ was.

De spelers van Go Ahead zijn naar binnen gegaan. De situatie is weer even rustig. — Sander Janssen (@SanderJanssen95) May 23, 2024 Onrust bij de spelerstunnel, waar een aantal woedende NEC-fans de confrontatie zoeken met enkele GAE-spelers… #necgae #necnijmegen #forzanec — ForzaNEC.nl (@ForzaNECnl) May 23, 2024

Artikel gaat verder onder video

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.