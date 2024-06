NEC breekt contract van sterkhouder open: ‘Toont de groei die de club doormaakt’

NEC heeft het contract van opengebroken. De 22-jarige middenvelder had bij de nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen nog een contract tot medio 2025, maar ligt nu vast tot de zomer van 2026.

Proper is blij dat hij zijn contract bij NEC heeft mogen verlengen. “NEC heeft de afgelopen seizoenen enorme groei gemaakt en ik zie dat de club nog steeds doorgroeit”, vertelt hij op de website van de Nijmegenaren. “Met deze contractverlenging groei ik samen met de club verder. Dat kan enerzijds door volgend seizoen weer het NEC-shirt te dragen. Anderzijds kan ik de club helpen op het moment dat er deze zomer een interessante club komt en ze bereid zijn NEC een bedrag te betalen dat de club verder brengt.”

Ook technisch directeur Carlos Aalbers is in zijn nopjes met de contractverlenging van de sterkhouder. “De ontwikkeling van Dirk toont de groei die de club doormaakt. Hij is een speler uit eigen opleiding op 22-jarige leeftijd die bepalend is, de aanvoerdersband draagt en vaste waarde is bij Jong Oranje. Dirk heeft altijd al aangegeven de club goed achter te willen laten. Nu hij een jaar langer vastligt, is zowel zijn als onze positie op de transfermarkt verstevigt. Het geeft Dirk én ons de ruimte om een weloverwogen beslissing te nemen over de vervolgstap.”

Proper debuteerde in 2019 als zeventienjarige voor de Nijmegenaren en ontpopte zich de laatste jaren tot een absolute sterkhouder voor de club. Vooralsnog speelde de middenvelder 133 wedstrijden voor de Eredivisionist, waarin hij goed was voor tien doelpunten en zes assists. Een groot deel van die productie (zeven treffers en vier assists) verzorgde hij dit seizoen, wat eens te meer zijn ontwikkeling aantoont.

𝐍.𝐄.𝐂. 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐃𝐢𝐫𝐤 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫



De 22-jarige middenvelder had nog een verbintenis voor één seizoen, maar ligt nu vast tot de zomer van 2026. Daarbij geeft Dirk helderheid over zijn motivatie om bij te tekenen.



Lees het hele persbericht hier ➡️… pic.twitter.com/BIKMkbI8tN — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 10, 2024

