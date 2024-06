Oranje-ster van WK 2022 meldt zich plots tussen fans in Hamburg

is aanwezig in Hamburg tijdens de EK-festiviteiten, zo deelt de doelman van sc Heerenveen op zijn Instagram Story. Noppert, die in 2022 het doel verdedigde van Oranje op het WK in Qatar, staat tussen een menigte van Oranje-fans.

Volg de wedstrijd tussen Polen en Nederland in ons liveverslag!

De boomlange sluitpost was op het WK in Qatar plotseling de eerste doelman van het Nederlands elftal. Noppert keepte vijf wedstrijden op het eindtoernooi en verdween vervolgens volledig uit de selectie van Oranje. Na een matig seizoen, waarin de doelman zijn basisplek halverwege verloor aan Mickey van der Hart, hoefde De Toren van Joure niet te hopen op oproep van Ronald Koeman voor het EK in Duitsland.

Noppert lijkt zich neergelegd te hebben bij het besluit van de bondscoach en vermaakt zich momenteel tussen de andere fans van Oranje, op een van de pleinen in Hamburg.

