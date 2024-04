Ajax-scouts zetten dikke streep door veelgenoemde versterking: ‘Hij is geen optie voor de club’

hoeft zich voorlopig nog niet te heugen op een transfer naar Ajax. Onder meer Mike Verweij linkte de verdediger aan de Amsterdammers, terwijl diverse andere analisten een overstap naar concurrenten PSV en Feyenoord ook wel zien zitten. Volgens Bart Sanders heeft Ajax nog geen interesse in de mandekker, zo laat hij weten in de Pantelic Podcast.

De centrale verdediger van NEC maakt al het hele seizoen indruk, maar na de verloren bekerfinale tegen Feyenoord (1-0) werd de roep in Amsterdam om Sandler steeds luider. “Ik denk dat je hem voor drie tot vijf miljoen euro kunt ophalen. Verkoop je dan Josip Sutalo, dan denk ik wel dat je hier wel een veel betere speler aan hebt. Als ik Ajax was, zou ik dus onmiddellijk Sandler halen”, was Verweij van menig in de aflevering van Kick-off.

Sanders weet dat Ajax niks gaat doen met de tips van de journalist van De Telegraaf. “Ajax heeft Sandler gescout, maar die is ‘afgescout’. Voor Ajax is het voorlopig in ieder geval geen optie. De voorkeur gaat uit naar anderen”, klinkt het in de Pantelic Podcast.

