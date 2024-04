Verweij begrijpt Ajax niet en roept op tot actie: ‘Ik zou hem onmiddellijk halen’

Mike Verweij begrijpt er weinig van dat Ajax vooralsnog geen werk maakt van de komst van . De centrale verdediger is dit seizoen een van de revelaties bij NEC en uitgegroeid tot een van de betere spelers op zijn positie in de Eredivisie. Verweij denkt dat Ajax Sandler voor een paar miljoen euro kan ophalen in Nijmegen en in zijn persoon een veel betere speler dan Josip Sutalo in huis haalt.

Ajax moest na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal op zoek naar een nieuwe leider van de defensie. De Amsterdammers kwamen in die zoektocht uit bij Sutalo. De Kroaat maakte uiteindelijk voor minstens 20,5 miljoen euro de overstap naar de Johan Cruijff ArenA. Hij droeg bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband, maar is er vooralsnog geen moment in geslaagd de torenhoge verwachtingen waar te maken. Verweij denkt dat Ajax er goed aan doet om Sandler los te weken bij NEC.

Artikel gaat verder onder video

De centrale verdediger van de Nijmegenaren wordt door Willem van Hanegem en Hans Kraay junior naar voren geschoven als mogelijke versterking voor Feyenoord en Verweij ziet hem dus ook wel in Amsterdam voetballen. “Sandler speelde wel élke bal vooruit”, zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf over het optreden van Sandler in de bekerfinale tegen Feyenoord. “Ik heb het hier al een keer eerder geroepen, maar ik snap niet waarom Ajax niet in actie komt, of nóg niet in actie komt en die jongen onmiddellijk binnenhaalt. Hij had heel erg op zijn cv staan dat hij altijd geblesseerd was, maar volgens mij is hij nu al een seizoen fit.”

Valentijn Driessen betwijfelt of Sandler het ook op een hoger niveau kan laten zien. “Ajax zal toch wat moeten. Die kunnen niet voor het derde jaar op rij 120 miljoen uitgeven”, zo zegt Verweij. “Ze zullen dus inventief moeten zijn. Deze jongen is gratis naar NEC gekomen. Ik denk dat je hem voor drie-vijf miljoen euro kunt ophalen. Verkoop je dan Sutalo, dan denk ik wel dat je een veel betere speler hebt. Als ik Ajax was, zou ik dus onmiddellijk Sandler halen.”

Sandler heeft bij NEC een contract tot medio 2025. De centrale verdediger, geboren in Amsterdam, stond in de tweede helft van het seizoen 21/22 onder contract bij Feyenoord. Sandler kwam mede door blessureleed niet verder dan twee wedstrijden in Rotterdamse dienst. Hij maakte in de zomer van 2022 de overstap naar NEC. Ook in Nijmegen worstelde hij in eerste instantie met zijn fitheid, maar dit seizoen is hij niet weg te denken uit de basiself van trainer Rogier Meijer.

