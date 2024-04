Van Hanegem geeft Feyenoord transferadvies: 'Hij kan de Nederlandse top moeiteloos aan'

Willem van Hanegem adviseert 'zijn' Feyenoord om zich komende transferzomer te versterken met . De inmiddels 27-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder was namens zijn club N.E.C. 'de beste speler op het veld' tijdens de door Feyenoord met 1-0 gewonnen bekerfinale van zondag, betoogt De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"Als ik Feyenoord was, zou ik er nog eens over nadenken om Philippe Sandler terug te halen", schrijft het 80-jarige clubicoon van de Rotterdammers. "Hij was voor mij de beste speler op het veld. Zo rustig, stevig in de duels, altijd op zoek naar de voetballende oplossing. En nu veel fitter dan voorheen", vervolgt de oud-international.

"Sandler kan de Nederlandse top volgens mij moeiteloos aan", schrijft Van Hanegem daarna, om vervolgens terug te blikken op de periode tussen januari en augustus 2022, toen Feyenoord Sandler transfervrij overnam van Manchester City, maar de verdediger niet verder kwam dan invalbeurten tegen PSV (2-2) en Go Ahead Eagles (0-1 winst).

"Ik weet dat hij al bij Feyenoord onder contract heeft gestaan, maar toen was hij zelden fit", schrijft Van Hanegem daarover. Dat klopt: Sandler kwam destijds met een forse trainingsachterstand binnen aan het eind van de winterse transferperiode, en werd pas in april fit genoeg bevonden om deel uit te maken van de selectie van Arne Slot. In Nijmegen is hij uitgegroeid tot vaste waarde: de verdediger speelde dit seizoen in alle competities 27 wedstrijden, waarvan 26 als basisspeler. Het contract van Sandler bij N.E.C. loopt na dit seizoen nog een jaar door.

