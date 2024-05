Negatieve primeur voor Xavi Simons bij puntverlies van RB Leipzig

vertolkte vrijdagavond een negatieve hoofdrol in het duel van RB Leipzig op bezoek bij TSG 1899 Hoffenheim. De jongeling pakte voor het eerst in zijn carrière een rode kaart, waarna de bezoekers de overwinning nog uit handen gaven.

In de 55ste minuut van het duel kreeg Simons zijn eerste gele kaart nadat hij hands maakte op het middenveld en vervolgens de bal wegschoot. Ongeveer een kwartier later nam de rechtspoot een bal verkeerd aan, waarna hij in een poging deze alsnog te controleren tegenstander Anton Stach hard raakte. Hier kreeg de Nederlander zijn tweede gele kaart voor, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière van het veld werd gestuurd.

Op het moment van de rode kaart stond Leipzig met 0-1 voor na een doelpunt van Benjamin Sesko in de eerste helft. Vlak voor tijd gaf de nummer vier van Duitsland de voorsprong toch nog uit handen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd was het Andrej Kramaric die de gelijkmaker binnenknikte.

𝐑𝐎𝐎𝐃 voor Xavi Simons 🟥

De Nederlander krijgt twee keer geel en mag vroegtijdig gaan douchen 🚿#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2024

