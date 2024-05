Hectische slotfase leidt niet tot winnaar tussen Almere City en SC Heerenveen

In een spannende wedstrijd hebben Almere City en SC Heerenveen elkaar op gelijke hoogte gehouden. Na een kansarme eerste helft schoot Kornelius Hansen de ploeg uit Flevoland gelijk na de hervatting op voorsprong, waarna zich een open tweede helft ontspon. In een hectische slotfase bracht Osame Sahraoui de Friezen op gelijke hoogte, waarna Thom Haye nog een penalty miste en Peer Koopmeiners een rode kaart kreeg.

Almere City en SC Heerenveen zitten momenteel in hetzelfde vaarwater. Beide ploegen nemen na dit seizoen afscheid van hun huidige trainer en zijn van plan nieuwe jonge hoofdcoaches aan te stellen en beide teams presteren afgelopen weken matig. De laatste overwinning van de Zwarte Schapen dateert alweer van 17 februari, terwijl Heerenveen in de laatste zeven duels slechts een overwinning boekte. Bovendien gaven de Friezen in het duel met PSV totaal niet thuis (0-8), wat tot enkele wijzigingen leidde. De meest verrassende naam was die van Andries Noppert, die eind januari naar de bank verwezen werd.

Onder een koele avondzon kon de boomlange doelman rustig acclimatiseren. Eenmaal moest hij een eenvoudige redding verrichten, maar op dreigende pogingen van Thomas Robinet en Koopmeiners hoefde de dertigjarige keeper niet te reageren. Almere was in de eerste fase van de wedstrijd de bovenliggende partij en liet goede acties en handige combinaties zien, maar het ontbrak aan scherpte in de eindfase. Zo stuurde Yoann Cathline met een handige beweging meerdere Heerenveen-spelers het bos in, maar verloor hij op de rand van het strafschopgebied eenvoudig de bal. Daarmee liet hij echter meer zien dan zijn Noorse wederhelft aan Friese zijde, bij wie geen enkele actie succesvol was.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam Sahraoui net als heel Heerenveen beter in de wedstrijd, terwijl er bij Almere meer onnauwkeurigheden in het spel slopen. De buitenspeler maakte echter niet de juiste keuzes in de eindfase, zoals dat eerder ook bij Almere het geval was. Soms voerde hij zijn acties te lang door, terwijl Nordin Bakker een eenvoudig antwoord had op zijn twee schotpogingen. Ook zijn medespelers waren hierin niet effectief: zo stokte een dreigend moment van Luuk Brouwers na een foutieve pass. Ondertussen liet de thuisploeg zich niet onbetuigd met pogingen van Cathline en Koopmeiners, maar was het inmiddels wel de mindere van Heerenveen.

De ploeg van Alex Pastoor kwam echter furieus uit de kleedkamer en stond binnen een minuut op voorsprong. Koopmeiners wist een pass van Simon Olsson eenvoudig te onderscheppen en zette Hansen vrij voor de keeper, waarna de Noorse spits koelbloedig binnenschoot. Kort daarna kreeg Syb van Ottele een mogelijkheid om de stand weer gelijk te trekken, maar hij stuitte op de handen van Bakker. Heerenveen wilde vervolgens wel naar de gelijkmaker zoeken, maar onder de coaching van interim-trainer Paul Simonis leek de ploeg geen duidelijk spelplan te hebben. Eenmaal was Sahraoui na een individuele actie gevaarlijk, maar daar bleef het bij.

Ondertussen bleef Almere gedisciplineerd druk zetten en wist de promovendus in de uitbraak een aantal grote kansen te creeëren. De poging van Thomas Robinet werd echter knap gekeerd door Noppert en ook Stije Resink kon met een kunstig schot niet met een doelpunt komen. De nummer dertien leek echter weinig meer te duchten te hebben van Heerenveen en zo op weg te zijn naar een overwinning, totdat uit een corner plots de gelijkmaker viel. Sahraoui kreeg de bal plots voor zijn voeten en passeerde Bakker vanuit een lastige hoek.

Daarmee leken de bezoekers plotseling weer het leven te hebben gekregen. Nadat een snelle uitbraak nog over vloog, leek de thuisploeg er enkele minuten later zelfs nog met de overwinning vandoor te gaan toen Walemark in het strafschopgebied werd neergehaald. Thom Haye miste de penalty echter, waarna de laatste minuten geen kansen meer kenden. Daarmee was de hectiek nog niet voorbij, want in de extra tijd moest de sterk spelende Koopmeiners het veld nog verlaten met een directe rode kaart na een stevige tackle op Brouwers. Met het gelijkspel lijkt Heerenveen nu echt definitief af te haken in de strijd voor de play-offs, terwijl Almere City zo goed als zeker is van handhaving.