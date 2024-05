Rogier Meijer kijkt naar Ajax en maakt pijnlijke opmerking richting Jorrel Hato en Josip Sutalo

Rogier Meijer is van mening dat NEC-verdediger Phillipe Sandler beter is dan alle centrale verdedigers die Ajax momenteel tot zijn beschikking heeft, zo geeft de coach van de Nijmeegse club aan in gesprek met De Gelderlander. Sandler maakt dit seizoen in het shirt van NEC, vooral aan de bal, veel indruk. Dat een topclub voor hem in de markt komt, lijkt niet ondenkbaar.

"Ik vind Philippe beter dan de centrale verdedigers van Ajax", steekt de oefenmeester uit Doetinchem van wal in de regionale krant. "Hij (Sandler, red.) maakt vrijwel altijd de goede keuze. In zijn ogen zijn Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Josip Sutalo minder dan zijn verdediger in het hart van de defensie van NEC: "Ajax is behoudens dit seizoen vrij veel aan de bal, dus daar kan Philippe een goede rol in spelen", denkt Meijer vervolgens na over een eventuele overstap van de 27-jarige verdediger naar de directe concurrent in de Eredivisie. "Er wordt nu veel ingezoomd op zijn verdedigende capaciteiten, maar ook daarin heeft hij grote stappen gezet. Ik denk dat hij klaar is voor een topclub", stelt zijn coach.

Artikel gaat verder onder video

Meijer is niet de enige die zo enthousiast is over Sandler, want ook zijn collega-centrale verdediger Bram Nuytinck is onder de indruk. De routinier ziet dingen gebeuren die hij in zijn loopbaan niet eerder zag op de voetbalvelden: "Ik heb aan de bal zelden zo'n speler gezien. Toen ik afgelopen zomer terugkeerde bij NEC, zei ik tegen hem: jij hoort hier niet te spelen. Het is heel bijzonder dat Philippe het shirt van NEC draagt. Hij kan makkelijk mee bij Ajax en PSV", is de verwachting van de 33-jarige voetballer.

Mogelijk volgt er voor Sandler ook een stap naar een topclub, want zondag werd via De Telegraaf bekend dat de verdediger daadwerkelijk in de belangstelling van Ajax zou staan. Diezelfde dag werden hoofd scouting Kelvin de Lang en directeur voetbal Marijn Beuker gespot in De Goffert tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NEC. Sandler viel gedurende de eerste helft met een hamstringblessure uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez waarschuwt Ajax, PSV en Feyenoord voor Philippe Sandler

Kenneth Perez waarschuwt voor Philippe Sandler: "Hij heeft bepaalde arrogantie… Hij heeft een bepaald gemakzucht. Hij voelt zich een beetje als Virgil van Dijk."