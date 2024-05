Derksen spreekt steun uit voor FC Twente-icoon: ‘Ik vind dat een beetje zielig, echt een troostprijs’

Johan Derksen heeft het te doen met Sander Boschker. De huidige keeperstrainer van FC Twente beschikt niet over de juiste papieren om die functie te vervullen voor een ploeg die Europees actief is, dus lijkt hij de rol van materiaalman op zich te gaan nemen.

“Ik vind dat een beetje zielig”, begint Derksen in Vandaag Inside. “Dat is echt een troostprijs. Nu willen ze hem sociaal gezien helpen en maken ze hem materiaalman. In voetbalkringen is dat niet leuk.”

Derksen geeft aan dat hij door zijn eigen ervaring medelijden heeft met materiaalmannen. “Wij hadden bij Go Ahead Jan de Kreek. Hij was een international, speelde in het Nederlands elftal. De Kreek werd materiaalman bij Go Ahead. Dat was een betaalde functie, dus mocht hij van de KNVB niet meer voor Go Ahead uitkomen. Zo ging dat in die tijd.”

“Er werd dan een rijksdaalder van ons loon iedere maand afgehouden en dan moest hij de hele maand onze schoenen poetsen. Voor jochies van zeventien jaar. Dat vond ik zo pijnlijk en zo ben ik altijd naar terreinknechten en materiaalmensen blijven kijken”, sluit hij af.

