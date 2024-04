Hans Kraay voorspelt tijdens bekerhuldiging nieuwe transferstrijd tussen Feyenoord en PSV

Hans Kraay junior zou er niet gek van opkijken als zowel Feyenoord als PSV na dit seizoen een poging gaat wagen om binnen te halen. De centrale verdediger stond in het verleden al even onder contract in Rotterdam-Zuid, maar kwam er mede door blessureleed niet aan te pas. Sandler maakt inmiddels veel indruk bij NEC en Kraay jr. ziet zelfs een beetje Franz Beckenbauer in de mandekker.

Feyenoord en PSV golden bij aanvang van dit seizoen als de belangrijkste titelkandidaten, waarbij de Rotterdammers dankzij de landstitel vorig jaar misschien wel een streepje voor hadden. Maar niets bleek minder waar. De formatie van coach Arne Slot liet in de eerste twee competitieduels al meteen punten liggen en kreeg begin december in de topper tegen PSV een flinke tik te verwerken. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 en breidden hun voorsprong op Feyenoord daardoor uit tot tien punten.

Er stond ook in het restant van het seizoen geen maat op PSV, dat het kampioenschap inmiddels bijna binnen heeft. Voor Feyenoord wacht de zware uitdaging om het de Eindhovenaren volgend seizoen weer moeilijk te maken, zeker als de verwachting dat een groot aantal sterkhouders deze zomer gaat vertrekken werkelijkheid wordt. Wie Kraay jr. naar Rotterdam zou halen als hij het voor het zeggen had gehad? “Als Giménez weggaat, dan zou ik er toch nog wel een spits die er gelijk staat voor in de plaats halen”, zei de verslaggever maandag voorafgaand aan de huldiging van Feyenoord op ESPN.

Kraay jr. heeft zijn bedenkingen bij Ayase Ueda als eerste spits. “Gisteren (zondag, red.) vroeg ik aan Arne Slot voor de wedstrijd of, áls Giménez weggaat, Ueda dan zijn eerste spits is. Hij zei: ja, Ueda is dan mijn eerste spits. Misschien is het ook een tactisch antwoord, maar dan moet er ook een doelpuntenmaker bij. Anders doe je niet mee om de titel.”

Kraay sluit zich aan bij Van Hanegem

Mogelijk vinden er ook achterin enkele wijzigingen plaats. Zo staat onder meer Dávid Hancko er heel goed op in het buitenland. Willem van Hanegem vindt het geen gekke gedachte dat Feyenoord gaat proberen Sandler terug te halen en Kraay jr. kan zich daar wel in vinden. “Terecht. Ja, Sandler… Ik weet het niet, dit is misschien wel heel raar om te zeggen, maar ik ga het toch doen: als hij de bal heeft, dan heeft hij een beetje de flair van een inschuivende Franz Beckenbauer.”

Kraay jr. vreest dat hij na deze opmerking door heel Nederland zal worden uitgelachen. “Hij mag niet in zijn schaduw staan, nog geen dertig meter. Maar hij straalt wel wat uit. Sandler heb ik wel eens in mijn nek gehad toen hij nog bij PEC Zwolle zat. Toen zei hij: jij vindt mij een goede speler, maar een oud wijf in de duels. Dat heb ik gezegd, maar hij is kopsterk, zit kort en tackelt. Aan de bal is hij een tweede Jerdy Schouten van achteruit, als Schouten bij PSV centraal speelt. Dus ik zou er ook niet van staan te kijken als PSV komt”, zo klonk het.

