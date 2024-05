Go Ahead Eagles buigt achterstand om en gaat naar finale play-offs

Go Ahead Eagles heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De Deventenaren waren de gehele wedstrijd de betere ploeg en wisten een 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 overwinning. Daardoor gaat de ploeg van trainer René Hake bij de eerste deelname aan de Europese play-offs meteen naar de finale.

De eerste helft was vrij gezapig, maar de thuisploeg wist de eerste kansjes te creëren. Zo schoten Brayann Pereira en Rober Gónzalez de bal in het eerste kwartier over het doel van Eagles-doelman Jeffrey de Lange. Vervolgens namen de bezoekers de overhand en creëerden ze via Evert Linthorst en Søren Tengstedt tot enkele kansen. Het spel bleef een beetje op en neer golven, maar echt grote kansen bleven uit.

De grootste kans kwam na 37 minuten op naam van Go Ahead Eagles. Met wat geluk kwam de bal terecht bij Tengstedt, die vanaf het midden van het strafschopgebied schoot en zijn rollertje op de paal zag belandden. Nog geen vijf minuten daarna kreeg de Deen opnieuw een kans, maar ditmaal wist Cillessen redding te brengen, waarna Bram Nuytinck zijn voet ervoor gooide om een rebound van Victor Edvardsen te voorkomen.

Na de rust kwamen beide ploegen wat voortvarender voor de dag en wisten ze in de eerste paar minuten allebei wat gevaar te stichten, maar gescoord werd er nog niet. De wedstrijd was 55 minuten oud toen Go Ahead Eagles wat meer begon aan te zetten. De Deventenaren kregen een grote kans via Bobby Adekanye, maar de aanvaller zag zijn inzet via het hoofd van Nuytinck overgaan. Uit de daaropvolgende corner was het Joris Kramer met de kopbal en opnieuw stond Nuytinck in de weg. Via het hoofd van de NEC-verdediger ging de bal op de lat.

De wedstrijd was los en NEC begon aan een tegenstoot. Nadat eerst een schot werd gekraakt, was het in de 57ste minuut raak voor de Nijmegenaren. Na een piekfijne voorzet van Rober was het Kodai Sano die geheel tegen de verhouding in de 1-0 tegen de touwen kopte. Na de treffer van de thuisploeg zette Go Ahead Eagles wat aan en kwam het tot enkele speldenprikjes.

De bezoekers bleven de druk opvoeren en dat resulteerde in de 77ste minuut in de gelijkmaker. Een curieuze treffer, maar ook die tellen. Edvardsen gaf de bal voor, waarna Mathias Ross de bal heel ongelukkig tegen de inglijdende invaller Finn Stokkers aantikte, de Eagles-aanvaller werkte het leer vervolgens geheel onbewust over de doellijn: 1-1. De ploeg van trainer René Hake nam geen genoegen met deze tussenstand en bleef aandringen op de winnende treffer.

De aanvalsdriften van Go Ahead Eagles werden beloond, al hadden de bezoekers hier opnieuw een curieus doelpunt voor nodig. De Deventenaren kregen in de 86ste minuut halverwege de NEC-helft een vrije trap. De vrije trap van Philippe Rommens werd door niemand aangeraakt en plofte vervolgens over doelman Cillissen, die niet geheel vrijuit ging, heen: 1-2. NEC probeerde in de absolute slotfase nog wel een gelijkmaker te forceren, maar kwam niet verder dan enkele kleine kansen.

In de blessuretijd ontstond er nog een opstootje nadat Breum het veld niet wilde verlaten voor een wissel, waarna er flink wat werd geduwd en getrokken. De bezoekers kwamen niet meer in gevaar en trokken de 1-2 over de streep. Daarmee gaat Go Ahead Eagles tijdens de eerste deelname aan de Europese play-offs meteen naar de finale. Voor NEC komt er op deze manier een teleurstellend einde aan een prachtig seizoen.