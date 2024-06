Buitenlanders maken massaal dezelfde grap over Cody Gakpo tijdens Polen - Nederland

Tijdens de EK-wedstrijd tussen Polen en Nederland worden de nodige grappen gemaakt op sociale media over . Veel (buitenlandse) voetbalfans wijzen op het verschil in prestaties van Gakpo in het shirt van Liverpool en bij het Nederlands elftal.

In meerdere tweets wordt met afbeeldingen op humoristische wijze het punt gemaakt dat Gakpo bij Oranje een stuk daadkrachtiger is. Een belangrijk verschil is dat hij bij Liverpool vaak als centrumspits wordt opgesteld, terwijl hij bij Oranje op zijn favoriete plek als linksbuiten opereert.

Gakpo at Liverpool Gakpo at Netherlands pic.twitter.com/15tD1b4huz — SHIZZY AYO🕊 (@shizzyayo1) June 16, 2024

Gakpo for Holland vs Gakpo for Liverpool pic.twitter.com/mauiHxw1hv — Luke 🇮🇪 (@LukeUTD_) June 16, 2024

This the same Gakpo thats at Liverpool? 👀🔥 — Saify (@Saify14_) June 16, 2024

Yeah. Play Gakpo in his best position and quit messing him around in Liverpool. Great player. — 𝗦𝗵𝗶𝘃 (@_shivam99) June 16, 2024

Gakpo has looked like the Dutch's biggest threat, & so it proves.



He shouldn't ever be used as a striker at Liverpool again, btw. — Kevin (@emptyMINDZ) June 16, 2024

Gakpo off the left.. Special quality.



We have yet to see the best of him at Liverpool. — EBL (@EBL2017) June 16, 2024