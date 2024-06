Zeer opvallend: wisselspeler bij Nederland – Polen raakt geblesseerd langs de zijlijn

Een opmerkelijk moment in minuut 57 van de wedstrijd tussen Nederland en Polen. Michał Skóraś, een wisselspeler van de Poolse selectie, leek zich te blesseren buiten het veld. Op beelden is te zien dat de aanvaller van Club Brugge naar zijn knie grijpt en veel pijn heeft.

Volg de wedstrijd tussen Polen en Nederland in ons liveverslag!

Het is niet duidelijk of Skóraś zich aan het klaarmaken was voor een invalbeurt, of dat hij zijn ploeggenoten aan het aanmoedigen was. Opvallend is dat Polen, tijdens de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK tegen Turkije, ook al een speler zag uitvallen met een blessure. Karol Swiderski kwam verkeerd terecht toen hij sprong na het juichen. De blessure had geen grote gevolgen, want Swiderski is vandaag gewoon van de partij en is ingevallen in minuut 55.

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.