NAC en hoofdtrainer Van Gastel hakken knoop door over volgend seizoen

NAC Breda en hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel hebben besloten hun samenwerking komende zomer te beëindigen. De voormalig Oranje-international trad in september aan als opvolger van de ontslagen Peter Hyballa en leek in januari al op weg naar de uitgang toen Giovanni van Bronckhorst hem als assistent mee wilde nemen naar het Turkse Besiktas.

NAC wenste echter niet zomaar mee te werken aan een tussentijds vertrek van Van Gastel. Uiteindelijk schakelde de Turkse topclub door en werd de ervaren Portugees Fernando Santos aangesteld. Toch blijkt de mogelijkheid van een dienstverband in het buitenland de voornaamste reden voor Van Gastel en NAC om nu te besluiten dat de club de optie op een tweede seizoen in het contract van de trainer niet zal lichten.

In gesprekken met de club deelde Van Gastel de Bredase club namelijk mee 'nog steeds voor een voetbalavontuur in het buitenland te willen gaan', valt te lezen op de clubsite. "Die wens noopt de technische leiding in feite om nu al aan de slag te gaan met het scouten en vastleggen van een nieuwe oefenmeester. Om die reden en gedwongen door de regelgeving hieromtrent is de huidige trainer in het overleg medegedeeld dat de optie tot verlenging van de arbeidsovereenkomst tussen hem en NAC Breda, niet gelicht zal worden door de club. Dit houdt in dat de arbeidsrelatie tussen Van Gastel en NAC eindigt op 30 juni 2024."

Strijden om promotie

Technisch directeur Peter Maas had het liever anders gezien: "Dit doe je liever pas als de competitie beslist is, maar we kunnen nu wel tijdig en gericht doorpakken", merkt de beleidsbepaler op. Maas heeft er alle vertrouwen in dat Van Gastel de komende maanden 'keihard doorwerkt om tot op het laatst om promotie te blijven strijden'. Met nog zes wedstrijden te gaan staat de Brabantse club momenteel zevende in de Keuken Kampioen Divisie. Van Gastel onderschrijft de woorden van zijn td: "Ik heb in de winterstop ook al gezegd; wat ik ook zelf van plan ben, ik blijf tot het einde van mijn contract alles geven om met NAC het hoogst mogelijke te bereiken. Dat verlang ik van mijn spelers en mijn staf ook."

