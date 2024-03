NAC Breda jaagt supporters van andere clubs op de kast: 'Is dit een 1 aprilgrap?'

NAC Breda heeft besloten dat het uitvak tijdens de volgende editie van de wedstrijd van de NAC Breda tegen De Graafschap slechts voor de helft gevuld mag worden. Dat blijkt uit de notulen van de Clubraad van de Brabantse club. Aanleiding hiervoor is dat supporters van de Doetinchemmers een trommel mee het uitvak in hebben genomen, wat niet past binnen de supporterscultuur van NAC Breda. Daarnaast vonden er volgens de Brabanders ook wat ongeregeldheden plaats, maar dat bericht kon De Graafschap niet onderschrijven.

NAC Breda nam het dit jaar in februari op tegen de Achterhoekers in het Rat Verlegh Stadion (0-0). De supporters van De Graafschap en NAC Breda beleven een ander soort supporterscultuur. Aanhangers van de Doetinchemmers maken graag gebruik van een trommel als sfeerelement, zoals veel clubs in Nederland. NAC Breda hekelt trommels en legt de uitspelende clubs dan ook een 'trommelverbod' op in het Rat Verlegh Stadion. Ondanks dat kreeg De Graafschap de trommel mee naar binnen in het Rat Verlegh Stadion, volgens NAC Breda op een buitenproportionele manier in plaats van een ludieke manier in de voorgaande seizoenen.

Volgens De Graafschap, dat nog onderzoek doet naar het voorval, heeft er in het tumult mogelijk duw- en trekwerk plaatsgevonden. De twee clubs kijken anders naar de situatie, maar het feit dat de Superboeren (op onreglementaire) wijze opnieuw een trommel naar binnen hebben genomen in Breda heeft grote gevolgen. Uit de notulen van de Clubraad van NAC kan namelijk worden opgemaakt dat er in de volgende wedstrijd tussen de twee clubs slechts 225 supporters van De Graafschap welkom zijn, wat betekent dat de helft niet af mag reizen naar het Rat Verlegh Stadion.

Als de Doetinchemmers zich opnieuw niet aan de regels houden en een trommel, of een megafoon - die ook verboden is in Breda, mee naar binnen nemen volgt mogelijk een uitsupportersverbod. Supporters van verschillende clubs walgen van de opgelegde maatregelen door de club uit Breda: "Wat een ongekende triestheid", schrijft een supporter van MVV op X. Hij is niet de enige die zich ergert aan het beleid van NAC, want er is veel ergernis op sociale media: "1 aprilgrap?", vraagt een FC Groningen-supporter zich hardop af.

NAC Breda en De Graafschap zijn zelf nog niet met een statement gekomen naar aanleiding van genomen maatregelen die zichtbaar zijn in notulen van de Clubraad van de Bredanaren.