KKD: Willem II doorbreekt moeizame serie, schokeffect bij hekkensluiter Telstar

Koploper Willem II heeft vrijdagavond eindelijk weer eens drie punten bijgeschreven in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers waren in het uitduel met De Graafschap met 0-2 te sterk. Ook Roda JC kende een heerlijke start van het carnavalsweekend. Bij Telstar is ondertussen sprake van een bescheiden schokeffect na het ontslag van trainer Mike Snoei.

De Graafschap - Willem II 0-2

Hoewel Willem II nog altijd ruim aan kop ging op het tweede niveau, vertoonde de Tilburgse motor de afgelopen weken enige haperingen. Zowel tegen Jong Ajax als tegen Jong PSV en SC Cambuur liet de ploeg van trainer Peter Maes punten liggen, alledrie die wedstrijden eindigden in een 1-1 gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

In Doetinchem kwam vrijdag een einde aan die serie. Thijs Oosting tekende na nog geen tien minuten spelen met zijn negende seizoenstreffer voor de 0-1 in het voordeel van de Tricolores. Kort na rust verdubbelde Ringo Meerveld de voorsprong op schitterende wijze: de middenvelder verschalkte De Graafschap-doelman Thijs Jansen met een heerlijke uithaal van meer dan 20 meter, die buiten bereik van de sluitpost in de kruising vloog.

Roda JC - FC Dordrecht 4-1

In Kerkrade speelden de nummers drie (Roda) en vijf (Dordrecht) van de ranglijst een duel om in de race te blijven voor de tweede plaats, die aan het eind van de rit recht geeft op rechtstreekse promotie. De thuisploeg van trainer Bas Sibum trok aan het langste eind. Rodney Kongolo zette Roda in de eerste helft op 1-0, na rust verdubbelde Václav Sejk de Limburgse voorsprong. Via Shiloh 't Zand deed Dordrecht na een uur nog wel wat terug, maar dichterbij een punt zouden de bezoekers niet komen. Sterker nog: linksback Joey Müller bepaalde in de slotfase met twee treffers de eindstand op 4-1. Door de zege klimt Roda in ieder geval voor even over ADO Den Haag heen naar de tweede plek. De Hagenaars komen zondag pas in actie, thuis tegen FC Den Bosch.

Jong PSV - FC Emmen 3-0

Eredivisie-degradant FC Emmen werd in Eindhoven gedwongen een nieuwe slok uit de gifbeker te nemen. De ploeg van trainer Fred Grim pakte slechts één enkel punt uit de laatste zeven duels en moest vrijdagavond ook zijn meerdere erkennen in Jong PSV. Koen Jansen tekende voor de 1-0 namens de PSV-talenten, na een knappe slalom verzorgde toptalent Tygo Land de 2-0. Kort na het verstrijken van de officiële speeltijd tekende diezelfde Land ook voor de eindstand: de 18-jarige middenvelder kreeg vrije doortocht naar het Drentse doel en drukte opnieuw succesvol af: 3-0. Bij PSV maakte verdediger Armel Bella-Kotchap een half uur voor tijd zijn rentree in een officieel duel. De Duitse huurling van Southampton stond sinds oktober langs de kant met een schouderblessure.

Telstar - Helmond Sport 3-2

Hekkensluiter Telstar mag spreken van een bescheiden schokeffect. De club zette eerder deze week trainer Mike Snoei op straat en pakte vrijdagavond onder zijn opvolgers (assistenten Anthony Correia en Ulrich Landvreugd mogen het seizoen afmaken) direct drie punten tegen Helmond Sport. Youssef El Kachati (twee keer) en Christos Giousis scoorden voor rust, Martijn Kaars deed namens de bezoekers nog wel wat terug. In de tweede helft verzuimde diezelfde Kaars om Helmond Sport vanaf de stip nog dichterbij te brengen; doelman Ronald Koeman stopte de inzet. Koeman werd vlak voor tijd nog wel gepasseerd door Álvaro Marin, maar Telstar trok de voorsprong vervolgens over de streep en deed daardoor de laatste plaats in ieder geval voor even over aan TOP Oss.

NAC Breda - FC Eindhoven 2-2

In Breda is het Brabantse onderonsje tussen NAC en FC Eindhoven geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Daar zag het in de eerste helft helemaal niet naar uit: Dominik Janosek benutte al na vijf minuten op fraaie wijze een vrije trap en schoot de thuisploeg kort voor de thee naar een 2-0 voorsprong. In de tweede schoot invaller August Priske Flyger de bezoekers met twee doelpunten echter weer naast de thuisploeg. Vanwege de welkbekende vreugdebiertjes moest de wedstrijd daarna tijdelijk worden stilgelegd. Eenmaal hervat liet NAC in de vijfde minuut van de blessuretijd de ultieme kans op de winnende treffer liggen: een schot van dichtbij spatte uiteen op de lat, waardoor de punten werden gedeeld.