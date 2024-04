Jürgen Klopp grijpt drie dagen na gigantische teleurstelling hard in bij Liverpool

Liverpool moet zich zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen West Ham United zien te herstellen van de nederlaag bij Everton. Jürgen Klopp gaat dat in eerste instantie proberen te doen zónder en . Beide aanvallers, die woensdagavond in de Merseyside Derby nog een basisplaats hadden, beginnen in Londen op de bank. Virgil van Dijk, Cody Gakpo én Ryan Gravenberch verschijnen wél aan de aftrap.

Wil Liverpool in de race blijven voor het landskampioenschap, dan moet er zaterdagmiddag worden gewonnen van West Ham United. De ploeg van Klopp ging in twee van de voorgaande drie wedstrijden onderuit. Na de nederlaag tegen Crystal Palace verloor het drie dagen geleden van Everton (2-0). Daardoor is de achterstand op Arsenal en Manchester City opgelopen tot respectievelijk drie en twee punten, waar Manchester City ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Er staat dus flink wat druk op Liverpool, dat onlangs al door Atalanta Bergamo werd geknikkerd. Des te opvallender is het dat Klopp sterspeler Salah heeft gepasseerd voor het uitduel met West Ham. Hij was in de laatste drie competitieduels weliswaar niet trefzeker, maar met 24 doelpunten en dertien assists in veertig wedstrijden in alle competities ook dit seizoen heel belangrijk voor zijn ploeg. Klopp kiest op bezoek bij West Ham echter voor een aanval bestaande uit Luiz Díaz, Harvey Elliott én Gakpo. Laatstgenoemde was vorige week zondag nog belangrijk met een assist tegen Fulham, maar ontbrak drie dagen later in het uitduel met Everton.

Naast Salah is ook Nuñez gepasseerd door Klopp. De Uruguayaan, die in de zomer van 2022 voor een bedrag van 85 miljoen euro de overstap maakte van Benfica naar Liverpool, scoorde dit seizoen achttien keer in vijftig wedstrijden in alle competities. In de laatste acht competitieduels was het echter slechts tweemaal raak. Núñez laat ook dit seizoen geregeld grote kansen onbenut, ook op bezoek bij Everton.

Dit zijn de resterende programma's van Arsenal, Liverpool en Manchester City

