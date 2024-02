KKD-speler krijgt plots 2.000 berichten: 'En dan maak ik geen grap'

stond afgelopen transferwindow op de radar van zowel Besiktas, als Galatasaray. Fans van beide clubs zien de aanvaller van De Graafschap maar wat graag naar Turkije komen, bleek uit reacties onder berichten van Önal.

De negentienjarige flankspeler maakt indruk in het shirt van de Superboeren. Dit seizoen was hij al goed voor zeven doelpunten en vier assists in 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Mede daardoor werd Önal gelinkt aan een transfer naar de Turkse top, maar die kwam er uiteindelijk niet. De Turk blijft rustig onder alle geruchten.

“Als er geen transfer komt ben ik niet verslagen. Ik had sowieso mijn zinnen gezet op het seizoen hier afmaken, moet ik eerlijk zeggen. Als ik het goed blijf doen, komen ze in de zomer wel”, zegt de aanvaller bij ESPN. Op Instagram gingen de fans van Besiktas en Galatasaray los onder de berichten van Önal. Come to Besiktas’ of ‘Come to Galatasaray’, viel er in gigantisch vaak te lezen.

“Ik heb er een stuk of tweeduizend binnengekregen, en dan maak ik geen grap”, lacht de De Graafschap-aanvaller. “Supermooi, echt mooi. Ik sta er nu heel nuchter bij, maar het doet wel wat met me”, is Önal eerlijk.