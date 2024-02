Onbegrip en ontsteltenis over ingrijpende beslissing van Ajax om 22.13 uur

begrijpt niet dat Ajax deze winter aanvaller niet van de hand heeft gedaan. In de liveshow van FC Afkicken geeft de aanvaller van De Graafschap aan dat hij elk bod op de Engelse aanvaller, die deze zomer voor ruim tien miljoen naar Ajax kwam, had geaccepteerd.

Ajax kon reservespits Akpom donderdagavond voor een transfersom van ongeveer zestien miljoen euro verkopen aan het Engelse Nottingham Forest, waardoor de Amsterdammers winst hadden gemaakt op de Engelse spits. Hoofdscout Kelvin de Lang, die voorlopig de taken van technisch directeur op zich neemt, heeft het bod van de Premier League-club donderdagavond laat echter afgewezen: "Ik zou alles accepteren man. Ik zou gewoon alles accepteren", zegt Seuntjens over aanbiedingen op Akpom.

De routinier van de Superboeren is overduidelijk niet overtuigd van de kwaliteiten van de Engelse spits, maar had wel graag gezien dat Ajax in Engeland had gekeken naar een vervanger voor Akpom: "Als Ajax zou ik dan die tweede spits van Chelsea, Armando Broja, proberen te halen", zegt Seuntjens, die later hoorde dat Broja op de laatste dag van de transfermarkt naar het Engelse Fulham is verkast.

Seuntjens denkt in ieder geval dat Ajax rekening moet gaan houden met een vertrek van Brian Brobbey in de zomer, waardoor hij het niet gek had gevonden als de Amsterdammers in deze winter een talentvolle spits hadden aangetrokken als eventuele vervanger van Akpom: "Concurrentie is altijd goed, ik denk dat Brian Brobbey ook weg gaat deze zomer", voorspelt de Brabantse voetballer aan.