Ajax-speler mengt zich in trainersdiscussie: ‘Xabi Alonso zou perfect zijn’

heeft donderdag publiekelijk gefilosofeerd over de binnenkort vacante trainerspositie van Ajax. De Engelse aanvaller zou graag een ‘jonge trainer met frisse ideeën’ zien bij de Amsterdamse club en noemt daarbij de naam van Xabi Alonso.

Ajax staat momenteel onder leiding van John van ’t Schip, maar die vertrekt na dit seizoen, waardoor de Amsterdammers hard op zoek zijn naar een nieuwe coach. De momenteel clubloze Graham Potter werd recent naar voren geschoven als serieuze kandidaat, maar het Algemeen Dagblad schreef donderdag dat hij het eerste aanbod van Ajax heeft afgewezen.

Akpom wordt door Ajax Life gevraagd naar zijn mening over de binnenkort vacante trainerspositie. “Ik zou graag een jonge trainer met frisse ideeën zien. Een trainer die de bal wil hebben, die de waarden begrijpt van Ajax en een duidelijke structuur en filosofie heeft” zegt de spits, die Ajax woensdagavond met een laat doelpunt nog een punt bezorgde tegen Excelsior (2-2).

Akpom waagt zich vervolgens aan een concrete naam. “Xabi Alonso zou perfect zijn, maar hij lijkt me niet haalbaar”, stelt hij. Alonso kroonde zich onlangs met Bayer Leverkusen tot landskampioen van Duitsland en heeft reeds aangegeven nog minimaal één seizoen bij die Werkself te blijven, ondanks de belangstelling van onder andere Liverpool.

Tegen Excelsior wist Akpom zijn 10de doelpunt in 22 competitiewedstrijden dit seizoen in de Eredivisie te maken. De Engelsman kan daarmee een uitstekend moyenne overleggen en wordt door Ajax Life gevraagd of hij zich inmiddels een cultheld mag noemen in Amsterdam. “Het is niet aan mij om te zeggen of ik een cultheld ben”, reageert Akpom. “Ik ben vereerd dat supporters me een warm hart toedragen en me ook van waarde achten, ondanks dat ik niet veel heb gespeeld. Ik weet dat ik beter kan dan dit en wil dat graag laten zien. Misschien word ik dan een echte held, in plaats van een cultheld.”

