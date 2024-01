Willem II en Cambuur halen uit, enorm spektakel bij ADO - De Graafschap

Koploper Willem II is uitstekend begonnen aan de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers waren met 0-5 veel te sterk in het Brabantse onderonsje tegen hekkensluiter Top Oss. Ook SC Cambuur haalde stevig uit, tegen MVV, terwijl ADO Den Haag en De Graafschap de bezoekers trakteerden op een spektakelstuk met acht treffers én een heuglijke rentree voor .

TOP Oss - Willem II 0-5

In Oss hoefden de toeschouwers niet lang te wachten op de eerste treffer: binnen een kwartier verzorgde Ringo Meerveld de 0-1. Vlak voor rust verdubbelde Matthias Verreth de voorsprong van de Tilburgers op fraaie wijze na een afgeslagen hoekschop (zie de tweet onderaan het artikel). Na rust liepen de bezoekers alleen maar verder weg: Jeremy Bokila scoorde twee keer en ook Meerveld voegde nog een tweede treffer toe, waardoor de koploper 2024 met een ruime zege is begonnen.

SC Cambuur - MVV 5-2

Eredivisiedegradant Cambuur, als zesde van de KKD de winterstop ingegaan, heeft in eigen huis weinig moeite gehad met MVV. De bezoekers uit Maastricht raakten in de winterstop spits Koen Kostons kwijt aan het Duitse SC Paderborn en stonden na elf minuten spelen al met 3-0 achter. Roberts Uldrikis scoorde twee keer in de eerste vijf minuten, door een eigen doelpunt van doelman Romain Matthys werd het kort daarna helemaal een forse achterstand. Na rust breidden Fedde de Jong en Michael Breij de Leeuwarder voorsprong verder uit. Dailon Livramento deed vervolgens nog tot twee keer toe iets terug, maar de 'inhaalrace' van de Limburgers begon veel te laat om nog aanspraak te kunnen maken op een tastbaar resultaat.

ADO - De Graafschap 5-3

In Den Haag nam De Graafschap in de eerste helft een 0-2 voorsprong door doelpunten van David Flakus Bosilj en Basar Önal. Een kwartier na rust had ADO de achterstand via Silvinho Esajas en Jort van der Sande echter weggepoetst, en even later zette Henk Veerman de thuisploeg zelfs op 3-2. De Graafschap bracht Seuntjens vervolgens binnen de lijnen. Amper twee minuten na zijn rentree stelde hij Mimoun Mahi vervolgens in staat om de 3-3 te maken. Het was echter niet genoeg voor een resultaat: Joel Ideho en Daryl van Mieghem bezorgden ADO alsnog de volle buit: 5-3.

Overige uitslagen KKD:

Telstar - Jong AZ 1-1

FC Dordrecht - Helmond Sport 2-0