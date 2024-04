Manchester United blameert zich in eigen huis en wint ondanks treffer Antony niet van Burnley

Manchester United heeft zaterdagmiddag gelijkgespeeld tegen Burnley. Tegen de nummer negentien van de ranglijst kwam de FA Cup-finalist niet verder dan een 1-1 gelijkspel. In een wedstrijd waarin de keepers de uitblinkers waren was er wel een lichtpuntje voor . De van Ajax overgekomen vleugelspeler maakte zijn eerste doelpunt in de Premier League van dit seizoen.

Bij United kon trainer Erik Ten Hag voor het eerst in lange tijd beschikken over dezelfde spelers als in de voorgaande wedstrijd. Hij zette dan ook exact dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier. Voor United stond er weinig meer op het spel, de enige wedstrijd die nog echt van belang is dit seizoen staat gepland op 25 mei. Dan spelen the Red Devils de FA Cup-finale tegen stadsgenoot City. Voor Burnley waren de belangen een stuk groter. De ploeg van Vincent Kompany strijdt tegen degradatie en moet een achterstand van drie punten goedmaken op de veilige zeventiende plaats.

Het duel begon levendig, met binnen één minuut kansen voor beide teams, maar zowel David Datro Fofana als Alejandro Garnacho hadden hun vizier niet op scherp staan. Daarna was United lange tijd sterker en was het vaak dicht bij een doelpunt. Bruna Fernandes was daar het dichtst bij, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal. Aan de andere kant had vooral de Zuid-Afrikaan Lyle Foster kansen om te scoren, maar André Onana toonde zich van zijn beste kant en keerde alle inzetten

Na rust was lang hetzelfde spelbeeld te zien. Beide teams waren slordig en kregen daardoor genoeg kansen. Die kansen werden echter vrijwel allemaal onschadelijk gemaakt door Onana aan de ene kant en Arijanet Muric aan de andere kant. Omdat de ruimtes erg groot waren, golfde het spel op een neer, waarbij Burnley steeds kansen rook om belangrijke punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Net toen Burnley daarin begon te geloven, speelde centrale verdediger Sander Berge een bal breed die door Antony werd onderschept. De moeizaam scorende Braziliaan stond meteen oog in oog met Muric en schoof de bal laag in de rechterhoek: 1-0.

Zo leek United af te stevenen op de tweede thuiszege binnen vier dagen, ware het niet dat Onana in de 88e minuut Zeki Amdouni in een luchtduel onbeholpen omver beukte. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip. Vanaf elf meter faalde diezelfde Amdouni niet: 1-1. Daarna drong United nog wel aan, maar kwam het niet meer tot scoren. Daarmee krijgt Ten Hag de zoveelste teleurstelling te verwerken en lijkt de juiste vorm met het oog op de FA Cup-finale ver weg. Burnley sprokkelt een belangrijk puntje in de strijd tegen degradatie en blijft hopen op handhaving.