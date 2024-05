Ajax stelt tijdelijke opvolger Alex Kroes als algemeen directeur aan

Ajax heeft commercieel directeur Menno Geelen op interim-basis aangesteld als opvolger van Alex Kroes als algemeen directeur. De 42-jarige Geelen zal de functie in ieder geval 'de komende maanden' vervullen, totdat er een definitieve kandidaat is gevonden, zo maakt de club vrijdagmiddag bekend.

Kroes trad medio maart aan als algemeen directeur van de Amsterdamse club, maar aan zijn bewind kwam amper twee weken later razendsnel een einde. De aankoop van een groot pakket clubaandelen, vlak voordat bekend werd dat de oprichter van makelaarskantoor SEG de baan zou krijgen, werd Kroes fataal. "Handel met voorwetenschap", oordeelde de raad van commissarissen, die Kroes op non-actief zette. Inmiddels is de bestuurder als titulair technisch directeur teruggekeerd in de organisatie, maar was de beursgenoteerde club nog op zoek naar een nieuwe invulling van de positie van algemeen directeur.

De voorkeur van rvc-voorzitter Michael van Praag ging ernaar uit om Geelen voor onbepaalde tijd aan te stellen als CEO, zoals de functie ook wel genoemd wordt, schrijft clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De commercieel directeur bedankte na het vertrek van Edwin van der Sar, in 2023, ook al voor die eer en blijkt in de tussentijd niet van gedachten veranderd. Wel is Geelen bereid gevonden de club 'uit de brand te helpen' door op interim-basis de vrijgekomen positie te gaan vervullen.

Sinds 2010 is Geelen in verschillende commerciële functies verbonden aan Ajax, waar hij sinds 2018 statutair commercieel directeur is. De 42-jarige bestuurder zal over een aantal maanden terugkeren in zijn huidige functie, die voorlopig wordt waargenomen door Cas Biesta, die al sinds 2014 bij de club werkzaam is en momenteel als hoofd marketing en brand partnerships fungeert. Ajax blijft ondertussen op zoek naar een definitieve CEO, die door Geelen zal worden ingewerkt zodra die gevonden is.

Reactie Van Praag

In het persbericht waarin Ajax de aanstelling van Geelen bevestigt, komt Van Praag met een eerste reactie: "Ik ben blij dat Menno dit wil doen. Hij is een prima directeur die zowel intern als extern draagvlak heeft en dat zelf heeft afgedwongen door de goede en succesvolle manier waarop hij zijn werk voor Ajax al jarenlang doet. Daarnaast is het goed voor Ajax dat Alex vol energie aan de slag is gegaan in zijn nieuwe rol. Wij hebben voor de maanden die voor ons liggen veel vertrouwen in het directieteam dat er nu staat", laat de erevoorzitter van de Amsterdammers optekenen.

Reactie Geelen

"Ik kijk ernaar uit om deze rol tijdelijk op me te nemen", zegt Geelen zelf. "Organisatorisch zijn we hiermee voor de komende periode op orde en creëren we de bestuurlijke rust die nodig is. De voortgang van het werk op voetbalvlak heeft nu de hoogste prioriteit. Alex Kroes en Marijn Beuker moeten samen met de mensen om hen heen vol door kunnen. Mijn taak is onder meer om ervoor om te zorgen dat zij zich hier op kunnen richten en dat tegelijkertijd ook alle andere afdelingen en collega’s optimaal kunnen functioneren", aldus de kersverse algemeen directeur ad-interim.

