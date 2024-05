Woedende PSV-supporters kondigen protestactie aan rond bezoek aan Fortuna Sittard

De supporters van PSV gaan zondag tijdens het uitduel met Fortuna Sittard protesteren tegen het ontwerp van het uitshirt voor volgend seizoen. Op het opvallend gekleurde tricot is het clublogo in het neon-geel weergegeven, wat de fans danig tegen de borst stuit.

Vorige week lekte het ontwerp van het nieuwe uitshirt van de kersvers landskampioen reeds uit. Vandaag - vrijdag - bevestigt PSV via de officiële kanalen dat het shirt daadwerkelijk zwart als hoofdkleur zal hebben, met daarop een felgekleurd patroon van neonkleurn. En inderdaad: het clublogo heeft niet de gebruikelijke rode en witte kleuren, maar wordt uitgevoerd in neongeel. Het tricot verwijstnaar het vroegere testbeeld op televisie, een knipoog richting naamgever Philips, zo legt de club uit.

Onder de tweet waarin PSV het nieuwe shirt aanprijst, regent het al negatieve reacties. "Als speler zou je toch gewoon moeten weigeren in dit carnavalsshirt het veld op te gaan", schrijft een fan bijvoorbeeld. "Je club na zo'n jaar associëren met een testbeeld waar niemand naar kijkt is schandalig. We zijn de beste club van dit jaar en met wat mazzel de komende jaren, en jezelf dan zo wegzetten. Triest", meent een andere supporter.

Het uitshirt zal zondag tijdens het duel bij Fortuna Sittard (aftrap 12.15 uur) zijn vuurdoop beleven. Supporters kondigen vast een protestactie in het uitvak aan: "Niet groen, niet paars, maar rood en wit! Neem daarom je retro PSV-shirt mee naar Sittard en hou het omhoog bij opkomst! Samen laten we zien dat er maar één logo is!", valt te lezen in een op X verspreide oproep.

Bringing the past and the future together ⚡️#ForeverFirst — PSV (@PSV) May 10, 2024

PSV-supporters komen zondag in Sittard met een actie tegen het nieuwe uitshirt. pic.twitter.com/1cU4mQPepa — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 10, 2024

