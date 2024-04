Volksfeest in het midden van Engeland: Derby County promoveert naar Championship

Naast Portsmouth FC is ook Derby County inmiddels gepromoveerd naar de Championship. Enkele weken geleden wonnen de blauw-witten uit Portsmouth het kampioenschap, maar op de laatste speeldag van de League One is gebleken dat Derby County mee promoveert naar het tweede niveau. In het Pride Park Stadium wonnen The Rams met 2-0 van Carlisle United.

De promotie van Derby County levert uiteraard ook weer mooie beelden op nadat supporters, na het laatste fluitsignaal, het veld massaal betraden. In 46 wedstrijden heeft Derby 28 keer gewonnen en heeft de club 92 punten verzameld. In tegenstelling tot het seizoen 2022/23 was Derby een serieuze promotiekandidaat. Vorig jaar eindigde de club uit de Midlands op de zevende plek in de League One. Net één plekje onder een positie die goed was voor de play-offs.

Artikel gaat verder onder video

Doordat Derby County de laatste directe promotieplek heeft opgeëist, gaan Bolton Wanderers, Peterborough United, Oxford United en Barnsley in de play-offs strijden om de laatste plek voor de Championship. De finale van deze play-offs wordt traditiegetrouw op Wembley in Londen afgewerkt. Op de laatste speeldag is er natuurlijk ook altijd treurig nieuws.

Cheltenham Town is gedegradeerd naar de League Two. Van Fleetwood Town, Port Vale en Carlisle was al bekend dat zij het volgend seizoen op het vierde niveau zouden spelen, maar daar komt Cheltenham nu dus bij. Portsmouth en Derby County gaan dus naar de Championship. Rotherham FC komt terug naar de League One, want zij eindigden hopeloos onderaan in de Championship. De andere degradanten lijken snel bekend te worden.

