Boulevard: Noor Omrani maakt relatiebreuk met Feyenoorder bekend

Noor Omrani en zijn uit elkaar, zo meldt het hockeytalent zaterdag op Instagram. De voormalig speler van Feyenoord en Omrani, vorig jaar nog winnares van het programma De Verraders, maakten eind 2022 hun relatie bekend maar zijn dus niet meer samen.

Dankzij Omrani wist iedereen al dat Pedersen deze zomer een stap ging maken naar Sassuolo. De hockeyster kondigde op Instagram aan dat ze stopte bij HC Den Bosch en haar vriend volgde naar Italië. Op dat moment was de transfer van de rechtsback nog niet bevestigd. Die transfer werd snel daarna wel wereldkundig. Pedersen speelt op dit moment op huurbasis bij de nummer negentien van de Serie A, dat een koopoptie heeft aan het einde van het seizoen.

“Soms gaan dingen niet zoals je had verwacht en loopt het leven anders”, valt er te lezen in een Instagram Story van Omrani. “Mijn relatie is voorbij en ik ga me nu focussen op mezelf. Big dreams”, schrijft ze vervolgens.

