Vitesse-coach Edward Sturing verwacht ondanks degradatie geen rare fratsen van zijn elftal

Edward Sturing vindt niet dat de Vitesse-spelers, ondanks dat de degradatie een feit is, met de pet ernaar moeten gooien. Onlangs werd besloten dat Vitesse het moest doen met achttien punten minder in de Eredivisie. De club had er maar zeventien en dus was degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit.

Doordat Vitesse licentieregels overtreden heeft, staat de club uit Gelderland in dit Eredivisieseizoen op -1 punt. Ondanks dat dit puntenaftrek meteen de degradatie voor Vitesse betekende, houdt de degradatie niet in dat Vitesse het op sportief vlak niet meer gaat proberen. Op zondagmiddag speelt de ploeg uit Arnhem tegen Fortuna Sittard in Limburg. Sturing verwacht nog altijd veel inzet en vastberadenheid van zijn ploeg.

“Ik ben nog nooit gedegradeerd, dus dit doet als sportman enorm veel pijn. En helemaal door de wijze waarop. Met achttien punten aftrek. Dan heb je als club wel heel veel verkeerd gedaan. Maar wij moeten verder. Nog vier wedstrijden. We hebben gewoon onze sportieve plicht. We zijn profs en moeten elke wedstrijd weer alles geven. Dat verwachten onze supporters ook. Ik speel om te winnen”, legt Sturing uit.

Sturing vindt het nog niet tijd om te gaan experimenteren. “Het nieuwe seizoen begint in juli. Dan moet er bij Vitesse een nieuw elftal worden neergezet. En dat is dan het moment voor experimenten. Nu telt gewoon een professionele instelling. Dit is topsport, daar doet de straf van de KNVB niets aan af. Iedereen moet gewoon vechten voor zijn plaats. Dat gebeurt op het trainingsveld. Door inzet te tonen. Karakter. De degradatie is als een klap aangekomen. Motivatie krijgt een knauw. Maar iedereen wil mee. Er wordt goed getraind”, besluit de coach van Vitesse.

