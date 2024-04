Liverpool-icoon waarschuwt Slot voor ‘valkuilen’ in de Premier League

Graeme Souness heeft Arne Slot gewaarschuwd voor zijn transfer naar Liverpool. De Schot, die tussen 1978 en 1984 358 duels speelde voor the Reds, denkt dat de stap van de Eredivisie naar de Premier League eigenlijk wat te groot is.

“Mijn grootste zorgen rondom Arne Slot als vervanger van Jürgen Klopp bij Liverpool is niet dat hij relatief onervaren is, maar dat hij vanuit de Nederlandse competitie komt”, begint Souness in zijn column in The Daily Mail. De voormalig middenvelder denkt dat er genoeg bewijs is dat de stap van de Eredivisie naar de Premier League enorm is. “We hoeven alleen maar even verderop naar Erik ten Hag bij Manchester United te kijken om de valkuilen te zien voor trainers die te veel geloven in spelers die goed waren in de Eredivisie.”

“Ten Hag had zo veel vertrouwen in zijn Ajax-vleugelspeler Antony dat Man United honderd miljoen voor hem betaalde, maar hij is een enorme teleurstelling”, gaat hij verder. “Ook anderen op Old Trafford en daarbuiten, zoals Donny van de Beek, André Onana, Lisandro Martínez, Memphis Depay, Hakim Ziyech en Davy Klaassen, waren spelers met grote reputaties en hebben het in onze competitie niet gehaald nadat ze sterren waren in Nederland.” Ook op trainersgebied kunnen Nederlanders in de Premier League recent geen potten meer breken. “Frank de Boer hield het slechts vijf wedstrijden vol bij Crystal Palace nadat hij vier keer kampioen werd met Ajax. Ronald Koeman werd ontslagen nadat hij met Everton bij de onderste drie stond en Ten Hag brengt niet het succes dat Man United voor ogen had.”

Volgens Souness is de tendens van Nederlandse trainers om te bouwen op sterren uit de Eredivisie niet het enige waar Slot voor moet opletten bij Liverpool. “Slot komt binnen in een situatie waarvan ik dacht dat deze heel gezond was. De laatste tijd laat Liverpool een kwetsbaarheid en zwakheid zien waarvan ik niet dacht dat het bestond. Daarnaast zal hij ook het probleem van Mo Salah overnemen”, geeft de Schot aan. “Hij is weggezakt naar een niveau dat we niet van hem gewend zijn en is hij de tweede seizoenshelft niet meer gefocust. Moet Liverpool hem deze zomer verkopen? Als zijn hoofd er niet meer bij is, is het beter als hij vertrekt. Ik weet zeker dat een nieuwe trainer het daarmee eens is. Slot heeft al genoeg op zijn bord zonder een transfersoap over Salah.”

