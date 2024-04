Doek valt voor Premier League-club: eerste degradatie van de competitie is een feit

Het doek is definitief gevallen voor Sheffield United. Tegen Newcastle United was de club uit Yorkshire compleet kansloos, en moest keeper Wesley Foderingham liefst vijf keer de bal uit het netje vissen. Al weken hangt de degradatie boven het hoofd van Sheffield United, en na de uitwedstrijd in Newcastle is het definitief geworden: The Blades degraderen naar de Championship.

Een opvallend record werd op zaterdagmiddag gebroken. Newcastle heeft in de Premier League dit seizoen dertien (!) doelpunten tegen Sheffield United gemaakt. Het is in de historie van de Premier League nog nooit eerder gebeurd dat een ploeg zoveel goals tegen een andere ploeg maakte. De ploeg uit Sheffield kreeg dit seizoen maar liefst 97 doelpunten tegen.

De terugkeer van Sheffield United betekent ook dat de stadsderby tegen Sheffield Wednesday weer terug is in de Championship. Althans, Wednesday moet zich nog wel even handhaven. Op zaterdagmiddag, toen Sheffield United tegen Newcastle speelde, won de blauwwitte ploeg met liefst 3-0 van promotiekandidaat West Bromwich Albion.

Defeat for the Blades. pic.twitter.com/XrGVOVDjvp — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 27, 2024 BREAKING: Sheffield United have been relegated to the Championship 📉 pic.twitter.com/w6MUxxLNVC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 27, 2024

