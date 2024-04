Bruno Fernandes helpt Manchester United aan zege op hekkensluiter Sheffield United

Manchester United heeft een zeer moeizame, maar verdiende 4-2 overwinning geboekt op Sheffield United. Tot twee keer toe kwamen de bezoekers op voorsprong via Jayden Bogle en Brereton Diaz na onder meer een grote fout van André Onana. De ploeg van Erik ten Hag toonde echter veerkracht en sleepte een overwinning uit het vuur dankzij doelpunten van Harry Maguire, tweemaal Bruno Fernandes en Rasmus Hojlund.

Manchester United bereikte afgelopen zondag de finale van de FA Cup, maar de manier waarop zal voor een bittere nasmaak hebben gezorgd. Na penalty's werd er gewonnen van Coventry City nadat er een 3-0 voorsprong werd verspeeld. Vanavond stond hekkensluiter Sheffield United op het programma en de drie punten waren broodnodig in de strijd om Europees voetbal. Bij Sheffield kreeg Wesley Foderingham de kans onder de lat en hij bleek een gigantische sta in de weg voor Manchester United. Hij verrichte de ene na de andere schitterende redding op schoten van Diogo Dalot, Bruno Fernandes en Kobbie Mainoo, maar de grootste kansen waren Alejandro Garnacho. Tweemaal stond de Argentijn oog in oog met Foderingham en beide keren moest hij zijn meerdere herkennen in de doelman. De doelman aan de andere kant, André Onana, ging daarentegen gruwelijk in de fout. De keeper die bekend staat om zijn voetballende kwaliteiten schoof de zomaar in de voeten van Jayden Bogle. Bogle ging uitstekend met dit buitenkansje om en schoot de bal in de korte hoek langs Onana. Nog voor rust kwam de ploeg van Erik ten Hag langs Sheffield. Garnacho gaf de bal goed voor op Harry Maguire die de bal knap richting de tweede paal in de goal verlengde.

Merkwaardig penaltymoment

Artikel gaat verder onder video

Vroeg in de tweede helft kwam Sheffield opnieuw op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Gustavo Hamer kon Ben Osborn de bal terugleggen op Brereton Diaz. De Chileen schoot de bal knap binnen bij de eerste paal en Manchester United kon weer van voor af aan beginnen. The Red Devils kregen via Dalot een grote kans om bijna direct weer langszij te komen, maar de Portugees bleef oog in oog met Foderingham zo lang treuzelen met de bal dat Mason Holgate de schade nog kon repareren. Na een uur spelen scoorde United alsnog de gelijkmaker. Maguire werd onderuit getrokken bij een hoekschop en via Dalot en aantal Sheffield-verdedigers verdween de bal in het doel, maar de scheidsrechter floot te snel en had al een strafschop gegeven aan Maguire waardoor het doelpunt niet doorging. Bruno Fernandes ging achter de bal staan er ramde alsnog de gelijkmaker in de kruising. Een doelpunt waar scheidsrechter Salisbury maar al te blij mij zal zijn.

Schitterend doelpunt Bruno Fernandes

Sheffield United kwam bijna opnieuw aan de leiding toen Maguire een schot van Brereton Diaz toucheerde. United kwam met de schrik vrij en zag de bal millimeters naast hobbelen. Tien minuten voor tijd zorgde Bruno Fernandes voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De aanvoerder werd vrijgelaten waardoor hij van twintig meter kon uithalen en deed dat met verve. Met zijn chocoladebeen schoot hij de bal prachtig achter Foderingham in de bovenhoek. Vijf minuten voor tijd besliste United de wedstrijd toen Bruno Fernandes de bal klaarlegde voor Rasmus Hojlund die de bal van dichtbij kon binnenschieten.

Door deze overwinning doet Manchester United uitstekende zaken in de strijd om Europees voetbal. United gaat over Newcastle heen wat vanavond verloor van Crystal Palace en klimt daardoor naar de zesde plaats. Voor Sheffield heeft de nederlaag weinig gevolgen aangezien het al zo goed als gedegradeerd is. Sheffield haalde tot nu toe pas zestien punten en heeft een achterstand van tien punten op Nottingham Forest, wat net boven de streep staat. Manchester United komt aankomende zaterdag op Koningsdag alweer in actie met een thuiswedstrijd tegen Burnley.