Koeman krijgt open sollicitatie van man in vorm: ‘Als hij me nodig heeft ben ik ready’

hoopt nog altijd op een uitnodiging van Ronald Koeman voor de EK-selectie van Oranje. De aanvaller van Bournemouth draait een uitstekend seizoen en geeft tegenover het Algemeen Dagblad aan dat hij maar wat graag meegaat naar Duitsland.

Kluivert speelde bijna zes jaar geleden voor het laatst een interland in het shirt van het Nederlands elftal. De aanvaller maakte op 6 september 2018 minuten tegen Peru (2-1, winst). De 24-jarige vleugelspeller annex schaduwspits maakt een prima seizoen door in de Premier League en hoopt op een uitnodiging van Koeman. “Er is niks mooiers dan voor je land te mogen spelen. Laat staan op een eindtoernooi. Het zou voor mij een enorme eer zijn als ik er weer bij mag komen”, begint Kluivert.

“Ik ben in elk geval ready als hij me nodig heeft. Het enige wat ik kan doen is bij Bournemouth zorgen dat hij mij mee wil nemen”, zegt de oud-Ajacied. Oranje mag door de uitbreiding 26 spelers meenemen naar het toernooi in Duitsland. Voorheen waren dat er 23.

“Wat mij kan helpen is dat ik veelzijdig en topfit ben. Doordat ik hard werk, diepgang, snelheid en een actie heb, kunnen trainers meerdere kanten op met me. Ik denk niet dat Oranje daarvan overloopt”, zegt Kluivert, die denkt dat hij iets kan toevoegen aan de selectie van Ronald Koeman.

