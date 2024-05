Wim Kieft: ‘Hij was voor zijn komst naar Feyenoord een dertien in een dozijn voetballer’

Wim Kieft is van mening dat Arne Slot spelers individueel beter maakt, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. Volgens de oud-voetballer heeft de aanstaand hoofdtrainer van Liverpool een hele hoop spelers van Feyenoord beter gemaakt. Met name wordt bejubeld door de analist.

“Slot mag het nu in de Premier League laten zien. Terecht is iedereen enthousiast over hem, maar dat was iedereen ook toen Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United vertrok. Je kunt echter stellen dat het daar allemaal niet zo lekker loopt”, begint de columnist, die stelt dat Slot een betere visie heeft dan Ten Hag.

“Onmiskenbaar maakt Slot spelers individueel beter. Zoals Orkun Kokcü, Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko, Igor Paixao en dit seizoen ook Quinten Timber. Vóór Slot was hij een dertien in een dozijn voetballer, maar heeft nu specifieke kwaliteiten aan zijn spel toegevoegd”, zegt Kieft.

“Timber is veel dynamischer geworden, komt vaak in de zestien van de tegenstander en scoort regelmatig”, sluit hij af. Dat Timber meer is gaan scoren blijkt uit de statistieken. Dit seizoen scoorde de middenvelder acht keer. In voorgaande seizoenen trof Timber maximaal drie keer het doel van de tegenstander.

