Feyenoord zwaait Van Persie met duidelijke wens uit: ‘Dat zou mooi zijn’

Feyenoord hoopt in de toekomst een hernieuwde samenwerking met Robin van Persie aan te kunnen gaan. De voormalig Oranje-international stond dit seizoen als eindverantwoordelijke voor de groep bij de Onder 18 van de club uit Rotterdam-Zuid, maar begint in de zomer bij sc Heerenveen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Dennis te Kloese had Van Persie graag willen behouden, maar hoopt dat de wegen van Feyenoord en de trainer ‘in de toekomst weer samenkomen’.

Het vertrek van Van Persie naar sc Heerenveen hing al even in de lucht. Feyenoord was zeer te spreken over het werk van de oud-speler van onder meer Arsenal en Manchester United, maar hij gaf zelf al te kennen dat hij het hoofdtrainerschap bij een eerste elftal ambieerde. “We hadden Robin natuurlijk liever bij ons gehouden, maar we hebben er ook begrip voor dat hij voor dit avontuur kiest”, zo reageert algemeen en technisch directeur Te Kloese van Feyenoord op de clubsite. “Dat sc Heerenveen met Robin in zee wil gaan is niet alleen een compliment aan zijn adres, maar ook een bevestiging van de kwaliteit en de ontwikkelingskansen die de jeugdtrainers en begeleidingsstaf op Feyenoord Academy Hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Te Kloese hoopt dat Feyenoord en Van Persie in de toekomst andermaal de samenwerking aangaan. “Hoewel de wegen van Feyenoord en Van Persie nu uiteenlopen, zou het mooi zijn als die elkaar in de toekomst weer samenkomen. Hij weet dat bij ons de deur voor hem altijd open staat”, zo klinkt het. Van Persie kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode als trainer in Rotterdam. “Nu is het tijd voor een volgende stap. Ik ben de staf en spelers waar ik mee gewerkt heb op de Feyenoord Academy en bij het eerste elftal dankbaar voor alle mooie momenten de afgelopen seizoenen en wens iedereen en deze geweldige club heel veel succes”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van sc Heerenveen.

Van Persie was sinds 2021 werkzaam als jeugdtrainer binnen Feyenoord Academy. Hij had twee seizoenen de Onder 16 onder zijn hoede, alvorens dit seizoen voor de groep te staan bij de Onder 18. Van Persie stond bovendien bij de Onder 19 langs de lijn tijdens het succesvolle avontuur in de UEFA Youth League. “Feyenoord wenst Van Persie heel veel succes toe als hoofdtrainer van sc Heerenveen, en kijkt er naar uit om hem volgend seizoen in die rol in De Kuip te mogen verwelkomen”, zo besluit de afgetreden landskampioen.

Time for a new RVP era in the @eredivisie



Good luck, coach! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.