Feyenoord maakt voorbereiding rond: Franse grootmacht naar De Kuip voor Openingswedstrijd

Feyenoord heeft de voorbereiding op het seizoen 2024-2025 rondgemaakt. Op 31 juli speelt de bekerwinnaar de Openingswedstrijd in de Rotterdamse Kuip tegen AS Monaco. Het duel tegen de Franse topclub begint om 19.30 uur.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Monaco zal de laatste test zijn voordat het echte werk voor Feyenoord begint. De afgelopen jaren kwamen er met Atlético Madrid (2021), Olympique Lyon (2022) en Benfica (vorig jaar) al enkele grote tegenstanders naar De Kuip om het seizoen van Feyenoord officieus te openen. AS Monaco eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Ligue 1, waarmee het zich net als de Rotterdammers wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Naast de zogeheten ‘Openingswedstrijd’ heeft Feyenoord ook de rest van het programma in de voorbereiding bekendgemaakt. De bekerwinnaar en nummer twee van de Eredivisie van het afgelopen seizoen zal in totaal zes oefenwedstrijden spelen. De Rotterdammers hebben FC Dordrecht, KRC Genk, Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco al weten te strikken. Feyenoord is nog op zoek naar een sparringpartner voor het trainingskamp in Oostenrijk. De Rotterdamse club meldt dat alle oefenwedstrijden live en exclusief te zien zijn op Feyenoord ONE, het streamingkanaal van de club.

Het oefenprogramma van Feyenoord

Zaterdag 6 juli, 14.30 uur: FC Dordrecht – Feyenoord

Zaterdag 13 juli, 13.00 uur: Feyenoord – KRC Genk (De Kuip)

Zaterdag 20 juli, 13.00 uur: Feyenoord – Cercle Brugge (Varkenoord)

Maandag 22 juli – zaterdag 27 juli: trainingskamp Oostenrijk + oefenwedstrijd

Zondag 28 juli, 20:30 uur: SL Benfica – Feyenoord (Eusebio Cup)

Woensdag 31 juli, 19:30 uur: Feyenoord – AS Monaco

Looking forward, @AS_Monaco! 🤝



🏟 Openingswedstrijd 24-25

📆 31/07 • 19:30 uur

👉 Update oefencampagne: swipe — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 31, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wie is Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Een eerste introductie met Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord.