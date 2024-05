Stunt in de maak: ‘Jamie Vardy kan Leicester City na twaalf jaar verlaten’

kan deze zomer mogelijk een einde maken aan zijn trouwe dienstverband bij Leicester City. De 37-jarige spits, die sinds het seizoen 2012/13 in het shirt van The Foxes speelt, is in beeld bij het ambitieuze Wrexham, dat volgend seizoen in de League One gaat spelen.

Humphrey Ker, de directeur van de kersvers promovendus, is zeer gecharmeerd van de Premier League-icoon. Tegenover Daily Mail geeft hij aan dat hij deze zomer mogelijk gaat aankloppen bij de goalgetter. Het contract van Vardy loopt deze zomer af, waardoor de kans groot is dat hij na twaalf seizoenen gaat vertrekken bij Leicester.

Daarnaast is de routinier nog niet van plan om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Alles wijst erop dat Vardy een geweldige Wrexham-speler kan zijn", zegt Ker. "Ik heb de naam nog niet genoemd bij de technische staf, maar zijn profiel en leeftijd schrikken ons zeker niet af”, gaat hij verder.

Met achttien doelpunten had Vardy dit seizoen een grote bijdrage aan het kampioenschap van Leicester City in de Championship. In seizoen 2015/16 was Vardy eveneens belangrijk voor Leicester, dat destijds kampioen werd van de Premier League.

