Leicester City vernedert Southampton: Premier League-plek voor volgend seizoen lijkt héél dichtbij

In het King Power Stadium heeft Leicester City een hele belangrijke slag geslagen om promotie naar de Premier League. De ploeg uit de Midlands won op het eigen veld met liefst 5-0 (!) van Southampton. De uitploeg, die op dinsdagavond vijf keer moest incasseren, lijkt niet meer rechtstreeks te kunnen promoveren naar de Premier League.

In de eerste helft was Leicester al stukken beter, maar bleef de marge slechts één. Op aangeven van Kiernan Dewsbury-Hall was het Issahaku Fatawu die de bal binnenschoot. Pas in de tweede helft kwam Leicester City écht op gang in de wedstrijd. Fatawu maakte met de 5-0 zelfs zijn derde van de avond. Ook Jamie Vardy pikte nog een doelpuntje mee. Komend weekend kan Leicester definitief promoveren.

In tegenstelling doet Southampton, dat promotiedromen aan een zijden draadje ziet hangen, lijkt Leicester af te stevenen op kampioenschap op het tweede Engelse niveau. Door deze overwinning staat Leicester vier punten voor op Leeds United, met nog twee wedstrijden te gaan. De club van Vardy heeft ook vijf punten voorsprong op Ipswich Town, dat nog drie wedstrijden op het programma heeft staan.

Leicester City wordt dus, als ze de resterende wedstrijden winnen, kampioen van de Championship. De strijd om promotie op het tweede niveau is in volle gang. Nummers één en twee zijn verzekerd van directe promotie naar de Premier League, terwijl nummers drie tot en met zes play-offs spelen. Southampton, dat dus waarschijnlijk derde of vierde gaat worden, moet in de play-offs zien af te rekenen met meerdere clubs. Hieronder een stand van zaken in de Championship.

© Flashscore

