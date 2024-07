‘Ajax volgt situatie Southampton-talent nadrukkelijk, maar krijgt nodige concurrentie’

Ajax hoopt zich te versterken met , zo weet Sky Sports. Het achttienjarige talent beschikt bij Southampton nog over een eenjarig contract, waardoor hij vanaf januari transfervrij bij een club buiten Engeland kan tekenen. De Amsterdammers hebben wel de nodige concurrentie in de strijd om de verdediger.

Meghoma maakte in de zomer van 2022 de overstap van Tottenham Hotspur naar Southampton. Daar kwam het talent tot dusver pas in vier duels in actie voor het eerste elftal, waarin hij niet bij doelpunten betrokken is geweest. Toch lijkt het erop dat hij binnenkort alweer zal vertrekken bij de club uit het zuiden van Engeland. Het contract dat de verdediger afgelopen zomer tekende, loopt namelijk na het komende seizoen af.

Volgens Sky Sports is Ajax één van de ploegen die op de loer liggen voor de handtekening van de Nigeriaanse Engelsman. Daarvoor hebben de Amsterdammers wel de nodige concurrentie. Volgens het medium volgen namelijk ook Anderlecht, Basel en Red Bull Salzburg de ontwikkelingen rondom de jonge verdediger.

Mocht Meghoma komende zomer daadwerkelijk de overstap naar Amsterdam maken, zal Ajax geen transfersom hoeven te betalen aan Southampton. Wel zijn ze the Saints in dat geval een kleine compensatie verschuldigd, wat te wijten is aan de leeftijd van de verdediger.

