Bizarre ontknoping aanstaande in Engeland: top drie in een absolute vormcrisis

Leeds United, Ipswich Town en Leicester City zijn titelkandidaten te zijn in de Championship, maar hoeveel punten deze teams ook voorstaan op de rest van de competitie, ze winnen de laatste weken niet. Elke week lijkt er weer verbazing te zijn op het tweede Engelse niveau dat een ploeg uit de top drie niet kan winnen van een laagvlieger. Op zaterdagmiddag verloor Leeds met 0-1 van Blackburn Rovers dat drie broodnodige punten pakt in de strijd tegen degradatie.

Nummers één en twee promoveren direct en spelen volgend jaar in de Premier League. Nummers drie tot en met zes spelen play-offs. Nummer drie speelt tegen nummer zes, nummer vier tegen nummer vijf. De twee winnaars spelen dan weer tegen elkaar op Wembley. De club die die partij wint zal volgend seizoen samen met de nummer één en nummer twee van de Championship in de Premier League spelen.

Artikel gaat verder onder video

Leicester City staat bovenaan met 88 punten, gevolgd door Ipswich dat ook 88 punten heeft verzameld. Op plek drie volgt Leeds met 87 punten. Southampton staat vierde met 78 behaalde punten, maar dat heeft nog een aantal wedstrijden tegoed. Geen van de top drie-clubs wist in de laatste twee wedstrijden te winnen. Best bijzonder, want deze ploegen hebben wel vaak de overhand in de wedstrijd.

De zaterdagmiddag in Leeds bewees deze vormcrisis van de teams maar weer eens. Blackburn Rovers, dat met een, toch wel ietwat matige selectie, vecht voor handhaving in de Championship, wint op Elland Road gewoon van de nummer drie. Koploper Leicester verloor op vrijdagavond al van Plymouth Argyle, wat ook moet oppassen voor degradatie naar de League One.

Van de top drie komt alleen nog Ipswich Town in actie dit weekend. The tractor boys spelen zaterdagmiddag thuis tegen Middlesbrough. Op papier een wedstrijd die Ipswich makkelijk kan winnen, maar afgelopen midweek kwam de ploeg ook niet verder dan een 0-0 thuis tegen Watford, dat de hele competitie al niet serieus meedoet om promotie naar het hoogste niveau.

© Sky Sports

Voetballiefhebbers smullen van de ontwikkelingen op het tweede niveau in Engeland, want ook de race om de laatste play-offplek is enorm interessant. Plek nummer zes is de laatste plek om kans te maken op promotie naar de Premier League. Norwich City lijkt de grootste kanshebber op de laatste strohalm, maar toch zijn Coventry City, Preston North End, Middlesbrough en Hull City nog niet afgeschreven.

© Sky Sports

Ook onder in de Championship is het ongelofelijk spannend. Rotherham United is al gedegradeerd naar de League one, maar er zullen nog twee teams volgen. Nummers 22 en 23 zijn Sheffield Wednesday en Birmingham City. De ploeg uit Birmingham heeft 42 punten, Wednesday 43. De concurrentie is moordend. Huddersfield Town, Stoke City, Millwall, Queens Park Rangers, Plymouth Argyle en Blackburn Rovers kunnen allemaal ook nog degraderen.

© Sky Sports

De bovenste ploegen die niet winnen, de strijd om handhaving in de Championship en wie pakt nou toch die laatste play-offsplek? FCUpdate blijft de ontknoping van het seizoen op het tweede Engelse niveau volgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizarre fout in muurschilderij Noa Lang: aanvaller reageert vol ongeloof op Instagram

De fans van PSV zijn geconfronteerd met een opmerkelijk beeld. Op een muurschilderij van Noa Lang stond een opvallende fout.